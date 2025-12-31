Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडJio Hotstar top 10 trending movies and shows 2025 list here shahid kapoor film sister midnight
जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये फिल्में और सीरीज, लिस्ट में शाहिद की एक पुरानी फिल्म

संक्षेप:

Dec 31, 2025 09:47 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
साल 2025 का आज आखिरी दिन है। हम आपको इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, 2025 को जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और शोज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में शाहिद कपूर की एक फिल्म भी शामिल है। शाहिद कपूर की ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा लिस्ट में दो कार्टून शोज भी शामिल हैं।

लाफ्टर शेफ्स: लिस्ट में पहले नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। लाफ्टर शेफ्स का तीसरा सीजन अभी आ रहा है। भारती सिंह लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 को होस्ट कर रही हैं।

मिसेज देशपांडे: लिस्ट में दूसरे नंबर पर माधुरी दीक्षित की वेब सीरीज मिसेज देशपांडे है। माधुरी दीक्षित सीरीज में सीरियल किलर बनी हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है। सीरीज 19 दिसंबर को रिलीज हुई है।

बिग बॉस: लिस्ट में तीसरे नंबर पर सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस है। 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का फिनाले प्रिमियर हुआ था। इस सीजन के विनर गौरव खन्ना थे।

कबीर सिंह: लिस्ट में चौथे नंबर पर शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह है। यह फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।

गेम ऑफ थ्रोन्स: लिस्ट में 5वें नंबर पर हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है। इस सीरीज में 8 सीजन हैं।

टॉप 10 में ये फिल्में और शोज भी शामिल

लिस्ट में छठे नंबर पर जापानी कार्टून डोरेमोन है। इस कार्टून की रेटिंग 8.2 है। 7वें नंबर पर फिल्म अवतार द वे ऑफ वॉटर है। हाल ही में फिल्म का सीक्वल रिलीज हुआ है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। लिस्ट में 8वें नंबर पर शिनचैन है। इस कार्टून की रेटिंग 8.4 है। सिस्टर मिडनाइट लिस्ट में 9वें नंबर पर है। यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है। लिस्ट में 10वें नंबर पर नाडाई पोस्ट-एपोकैलिप्टिक फिल्म 40 एकर्स है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।

