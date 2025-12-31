जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये फिल्में और सीरीज, लिस्ट में शाहिद की एक पुरानी फिल्म

संक्षेप: जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और शोज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में शाहिद कपूर की साल 2019 में आई एक फिल्म भी शामिल है। आइए जानते हैं टॉप 10 में कौन-कौन से शोज और फिल्म्स।

साल 2025 का आज आखिरी दिन है। हम आपको इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, 2025 को जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और शोज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में शाहिद कपूर की एक फिल्म भी शामिल है। शाहिद कपूर की ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा लिस्ट में दो कार्टून शोज भी शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लाफ्टर शेफ्स: लिस्ट में पहले नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। लाफ्टर शेफ्स का तीसरा सीजन अभी आ रहा है। भारती सिंह लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 को होस्ट कर रही हैं।

मिसेज देशपांडे: लिस्ट में दूसरे नंबर पर माधुरी दीक्षित की वेब सीरीज मिसेज देशपांडे है। माधुरी दीक्षित सीरीज में सीरियल किलर बनी हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है। सीरीज 19 दिसंबर को रिलीज हुई है।

बिग बॉस: लिस्ट में तीसरे नंबर पर सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस है। 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का फिनाले प्रिमियर हुआ था। इस सीजन के विनर गौरव खन्ना थे।

कबीर सिंह: लिस्ट में चौथे नंबर पर शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह है। यह फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।

गेम ऑफ थ्रोन्स: लिस्ट में 5वें नंबर पर हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है। इस सीरीज में 8 सीजन हैं।