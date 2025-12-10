Jio Hotstar Top 10: जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, नंबर दो पर इस रियलिटी शो का नाम

संक्षेप: Top 10 Jio Hotstar: जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और शोज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में एक कार्टून शो का नाम भी शामिल है। आइए जानते हैं टॉप 10 की लिस्ट और सभी की आईएमडीबी रेटिंग।

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 10 दिसंबर को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हाल ही में खत्म हुआ कलर्स का रियलिटी शो बिग बॉस 19 है। बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर को हुआ। गौरव खन्ना इस सीजन के विनर बने। बिग बॉस 19 की शुरुआत 24 अगस्त से हुआ था। फिनाले में गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट पहुंची थीं। वहीं, तीसरे नंबर पर प्रणित मोरे रहे थे।

दूसरे नंबर पर लाफ्टर शेफ्स लिस्ट में दूसरे नंबर पर कलर्स का ही रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 है। इस सीजन में अली गोनी, जन्नत जुबैर, गुरमीत चौधरी, देबीना भट्टाचार्या, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, एल्विश यादव, ईशा माल्विय, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, विवियन डिसेना, ईशा सिंह, समर्थ जुरैल और अभिषेक कुमार नजर आ रहे हैं। पिछले दो सीजन की तरह ही इस सीजन को भारती सिंह होस्ट कर रही हैं और शेफ हरपाल जज की भूमिका में हैं।

लिस्ट में हॉरर शो का नाम लिस्ट में तीसरे नंबर पर ड्रामा थ्रिलर सीरीज जिद्दी इश्क है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 4.3 है। इस सीरीज में बरखा बिष्ट, अदिति सुधीर और रिया सेन जैसे कलाकार नजर आए थे। लिस्ट में चौथे नंबर पर मलयालम भाषा की फिल्म डाइज इरा है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। लिस्ट में 5वें नंबर पर हॉरर वेब सीरीज इट वेलकम टू डेरी है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।

7वें नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म लिस्ट में छठे नंबर पर जुरासिक पार्क रीबर्थ है। यह साइंस एक्शन फिल्म इसी साल रिलीज हुई है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है। फिल्म 2 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु भाषा की एक्शन-एडवेंचर फिल्म मिराय ही है। यह फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।