Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 02:37 PM
जियो हॉटस्टार की टॉप 10 फिल्में, लिस्ट में 31 साल पहले आई ये मूवी भी शामिल

जियो हॉटस्टार पर काफी बेहतरीन कंटेंट मौजूद है। अगर आप हिंदी भाषा में कुछ बेहतरीन कंटेंट देखना चाहते हैं तो हम आपको जियो हॉटस्टार की टॉप 10 फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इसल लिस्ट में सलमान खान और आमिर खान की एक फिल्म शामिल है। आमिर और सलमान की ये फिल्म हाल ही में जियो हॉटस्टार पर जोड़ी गई है। इस फिल्म को कल्ट फिल्म का दर्जा मिला हुआ है।

रॉबिनहुड: लिस्ट में पहले नंबर पर तेलुगु भाषा एक्शन ड्रामा फिल्म रॉबिनहुड है। यह फिल्म हिंदी भाषा में जियो हॉटस्टार पर मौजूद है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.5 है। फिल्म को वेंकी कुदुमुला ने डायरेक्ट किया है।

मर्डरबाद: लिस्ट में दूसरे नंबर पर हिंदी रोमांटिक-थ्रिलर फिल्म मर्डरबाद है। फिल्म को अर्नब चटर्जी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म इसी साल जुलाई में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.4 है।

पक्का: कमर्शियल लिस्ट में तीसरे नंबर पर तेलुगु कोर्टरूम एक्शन कॉमेडी फिल्म पक्का कमर्शियल है। यह फिल्म हिंदी में जियो हॉट स्टार पर मौजूद है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.2 है।

हाउ टू हैव सेक्स: लिस्ट में चौथे नंबर पर फिल्म हाउ टू हैव सेक्स है। यह एक टीनएज ड्रामा फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है। यह जियो हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में मौजूद है।

जॉली एलएलबी 2: लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2017 में आई अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 2 है। यह फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है। हाल ही फिल्म का तीसरा पार्ट रिलीज हुआ है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।

थम्मुडु और सालार: लिस्ट में छठे नंबर पर 2025 में आई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थम्मुडु है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.7 है। वहीं, लिस्ट में 7वें नंबर पर प्रभास की फिल्म सालार है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।

जॉली एलएलबी और हृदयपूर्वम: लिस्ट में 8वें नंबर पर अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। लिस्ट में 9वें नंबर पर मलयालम रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म हृदयपूर्वम है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।

अंदाज अपना अपना: लिस्ट में 10वें नंबर पर आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना अपना है। यह फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई थी। यह बॉलीवुड की एक कल्ट फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

