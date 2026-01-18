Hindustan Hindi News
Jio Hotstar The Last Envelope emotional short film imdb 7 2 rating shot it one house three actors
केवल एक घर में शूट हुई ये दिल छू लेने वाली फिल्म, 7.2 है आईएमडीबी रेटिंग

संक्षेप:

अगर आप शॉर्ट फिल्में देखने के शौकीन हैं तो हम आपको जियो हॉटस्टार पर मौजूद एक ऐसी दिल छू लेने वाली फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे सिर्फ एक घर में शूट किया गया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।

Jan 18, 2026 04:48 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप हिंदी फिल्में देखने के शौकीन हैं और कुछ नया और अलग कंटेंट देखना चाहते हैं तो हम आपको साल 2022 में आई एक ऐसी शॉर्ट फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो आपको यकीनन पसंद आएगी। फिल्म में न तो बहुत से डायलोग्स हैं और न ही बहुत सारे किरदार, फिर भी ये हिंदी फिल्म यकीनन आपके दिल को छू लेगी। फिल्म में जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

केवल एक लोकेशन और तीन कलाकार

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है द लास्ट एनवेलप। फिल्म में केवल तीन किरदार हैं। फिल्म नें अनु कपूर, शीबा चड्ढा और तेहरान बख्शी नजर आए हैं। इस फिल्म की खास बात है कि फिल्म को केवल एक घर में शूट किया गया है। फिल्म में केवल एक लोकेशन और तीन कलाकार हैं।

क्या है फिल्म की स्टोरीलाइन?

फिल्म की शुरुआत ऐसे मां-बाप से होती है जो अपने बेटे के बर्थ डे पर उसके घर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। मां अपने बेटे के लिए उसके मन का खाना बना रही होती है। पिता घर की सफाई कर रहे होते हैं। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। माता-पिता दरवाजा खोलकर बेटे का स्वागत करते हैं। पूरा परिवार एक साथ एंजॉय कर रहा होता है कि तभी बेटे की नजर घड़ी पर पड़ती है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ऐसा ट्विस्ट जो किसी को भी इमोशनल कर सकता है।

जापान की इस सर्विस पर आधारित है फिल्म

यह फिल्म जापान में 1990 में शुरू हुई उस सर्विस पर आधारित है जहां सर्विस प्रोवाइडर्स कस्टमर्स को एक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं जो उनके करीबी और रिश्तेदारों की जगह घर आते हैं और परिवार के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं और उनके रिश्तेदारों की तरह ही एक्ट करते हैं। यह सर्विस सबसे पहले जापान में शुरू हुई थी ताकि एक आदर्श समाजिक व्यवस्था और बुजर्गों के प्रति स्वस्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया जा सके।

द लास्ट एनवेलप को ललित कुमार झा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। वहीं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं राहुल गौड़ और अमित शर्मा।

