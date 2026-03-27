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विद्या बालन की 33 मिनट की ये फिल्म सभी पेरेंट्स के लिए है मस्ट वॉच, 7.5 है IMDb रेटिंग

Mar 27, 2026 05:27 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Vidya Balan Short Film: आज हम आपको जियो हॉटस्टार की एक ऐस शॉर्ट फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो हर मां-बाप को देखनी चाहिए।फिल्म में विद्या बालन लीड रोल में नजर आई हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। 

विद्या बालन की 33 मिनट की ये फिल्म सभी पेरेंट्स के लिए है मस्ट वॉच, 7.5 है IMDb रेटिंग

अगर आप अच्छी फिल्मों के शौकीन हैं और समय की कमी की वजह से फिल्में नहीं देख पाते हैं तो आज हम आपको जियो हॉटस्टार पर मौजूद एक ऐसी शॉर्ट फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसको देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे आपके घर का माहौल आपके बच्चे पर असर डालता है। इस फिल्म में विद्या बालन की भूमिका काफी अहम है। फिल्म का रनटाइम 33 मिनट का है। इस फिल्म को हर मां-बाप को जरूर देखना चाहिए।

क्या है विद्या बालन की इस फिल्म का नाम?

हम जिस फिल्म की बात करें हैं इसका नाम है ‘नटखट’। ये फिल्म आपको बताएगी कि कैसे बच्चे अपने घर से ही अच्छी-बुरी आदतें सीखते हैं। फिल्म में विद्या बालन, राज अरुण, सनिका पटेल, स्पर्श श्रीवास्तव और अतुल तिवारी जैसे कलाकार नजर आए हैं। सानिका पटेल में फिल्म में विद्या बालन के बेटे सोनू का किरदार निभाया है।

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क्या है फिल्म का प्लॉट?

फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि विद्या बालन एक ऐसे घर की बहू बनी हैं जो मेल डोमिनेंट हैं। उस घर में महिलाओं के विचारों और सोच की कोई खास जगह नहीं है। महिलाओं को लेकर घर के आदमियों की सोच भी काफी खराब है। ऐसे में विद्या बालन का छोटा सा बेटा भी घर के मर्दों को देखकर यही सब सीख रहा है। वो स्कूल में लड़कियों को परेशान करता है, उन्हें जबरदस्ती अपने दोस्तों की मदद से जंगल में ले जाता है। बच्चे की उम्र बहुत छोटी है। जब उस बच्चे की मां (विद्या बालन) को ये सब पता चलता है तो कैसे वो अपने बेटे को सही राह पर लेकर आती है।

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ऑस्कर की रेस के नॉमिनेशन में शामिल हुई थी फिल्म

इसका फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर ट्रिबेका का वी आर वन: ए ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था जिसके बाद इंडियन फिल्म फेस्टिवल स्टटगार्ट में इसकी स्क्रीनिंग की गई थी और फिल्म ने जर्मन स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड अपने नाम किया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म को बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में नटखट को विजेता घोषित किया गया था और ऑस्कर 2021 की योग्यता के लिए नामांकित किया गया था।

इस शॉर्ट फिल्म को लंदन और बर्मिंघम में लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल, साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल - ऑरलैंडो / फ्लोरिडा फिल्म फेस्टिवल के लिए भी इनवाइट किया गया था।

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कितनी है विद्या बालन की फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग

विद्या बालन की फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। इस फिल्म का निर्देशन शान व्यास ने किया है। इस फिल्म में एक्टिंग करने के साथ-साथ विद्या बालन ने फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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