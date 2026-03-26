राजपाल यादव की ये क्राइम थ्रिलर सच्ची घटनाओं से है प्रेरित, 6.2 है आईएमडीबी रेटिंग
OTT Weekend Watch: अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपको राजपाल यादव की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो जियो हॉटस्टार पर मौजूद है। ये क्राइम थ्रिलर फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है।
आज हम आपको राजपाल यादव की एक ऐसी क्राइम थ्रिलर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ये क्राइम थ्रिलर फिल्म एक लड़की के सर्वाइवल की कहानी है। अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपको ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस वीकेंड बैठकर ये फिल्म देख डालिए। ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म में तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आई थीं। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?
साल 2023 में जियो हॉटस्टार पर हुई थी रिलीज
अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है अपूर्वा। यह फिल्म साल 2023 में जियो हॉटस्टार पर ही रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में लिखकर आता है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म की शुरुआत के कुछ मिनट बाद ही ये क्राइम थ्रिलर फिल्म एक ऐसा मोड़ ले लेती है कि आप फिल्म को बीच में नहीं छोड़ सकेंगे। इस फिल्म का रनटाइम 1 घंटे 35 मिनट का है।
अपूर्वा की कास्ट
इस फिल्म की कास्ट की कास्ट की बात करें तो फिल्म में तारा सुतारिया, राजपाल यादव, अभिषेक बनर्जी, आदित्य गुप्ता, सुमित गुलाटी, नवनी परिहार और धैर्य करवा जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म को उस वक्त मिलेजुले रिव्यूज मिले थे। इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म को निखिल नागेश भट्ट ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी भी निखिल नागेश भट्ट ने लिखी है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म की रेटिंग 6.2 है।
क्या है राजपाल यादव की इस फिल्म का प्लॉट
राजपाल यादव की इस के प्लॉट की बात करें तो फिल्म की कहानी अपूर्वा (तारा सुतारिया) के इर्दगिर्द घूमती है। अपूर्वा अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने आगरा जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ही वो लड़की किडनैप हो जाती है। डकैतों के बीच फंसी अपूर्वा जिस तरह से अपने आपको बचाती है, फिल्म इसी की कहानी कहती है। फिल्म को एक और चीज जो दिलचस्प बनाती है वो ये कि फिल्म की कहानी एक दिन (सुबह से रात) की कहानी है।
कॉमेडी के लिए पहचाने जाने वाले राजपाल यादव बने हैं विलेन
राजपाल यादव को आपने कॉमेडी करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस फिल्म में राजपाल यादव एक विलेन बने हैं। राजपाल यादव ने विलेन की भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया है। इस फिल्म में अभिषेक बनर्जी भी विलेन ही बने हैं। अभिषेक बनर्जी की बात करें तो एक एक्टर होने के साथ-साथ अभिषेक बनर्जी एक कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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