OTT पर आई है एक हॉरर फिल्म, काले जादू और तांत्रिक विद्या में उलझी 1 घंटे 53 मिनट की ये मूवी
OTT Horror Film: जियो हॉटस्टार पर हाल ही में एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई है। इस फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या के इर्द-गिर्द घूमती है।
अगर आप वीकेंड पर कोई हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार पर हाल ही में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जो अंधविश्वास, काले जादू और तंत्र विद्या के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म की कहानी पांच किरदारों के बीच घूमती है। फिल्म के अंत में संदेश ही है कैसे अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। आइए जानते हैं इस फिल्म के बार में।
क्या है इस फिल्म का नाम?
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है झाड़-फूंक। इस फिल्म की खास बात ये है कि फिल्म की कहानी में सिर्फ पांच किरदार नजर आते हैं। इन्हीं पांच किरदारों के बीच फिल्म की कहानी घूमती है। फिल्म की शूटिंग के लिए सिर्फ एक घर का इस्तेमाल किया गया है।
क्या है इस फिल्म का प्लॉट?
फिल्म के प्लॉट की बात करें तो इस फिल्म की कहानी आस्था (सुंबुल तौकीर खान) और राजवीर के इर्द-गिर्द घूमती है। आस्था प्रेग्नेंट है। वो राजवीर के साथ उत्तराखंड के जंगलों से निकलते हुए दिल्ली की ओर जा रही होती है कि तभी उसकी कार का एक्सिडेंट हो जाता है। आस्था को जब होश आता है तो वो खुद को एक अनजान कपल के बीच पाती है।
काले जादू और तंत्र विद्या के इर्द-गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी
मोहन ठाकर (यशपाल शर्मा) और कामिनी ठाकुर (पद्मिनी कोल्हापुरे) आस्था को अपने घर लेकर आ जाते हैं। वो उसे बहुत प्यार दिखाते हैं, आस्था को उन लोगों से लगाव होने लगता है, लेकिन धीरे-धीरे मोहन के काले इरादे सामने आने लगते हैं। इस फिल्म में एक छोटा बच्चा भी है, उस बच्चे पर अजीब खतरा मंडरा रहा है। उस खतरे से बच्चे को बाहर लाने के लिए मोहन ठाकुर काले जादू और तंत्र विद्या का सहारा लेता है।
कैसी है जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म?
1 घंटे 53 मिनट की फिल्म की शुरुआत तो अच्छी होती है। फिल्म शुरुआत में आपको डराती भी है, लेकिन जैसे-जैसे फिल्म क्लाइमेक्स की ओर बढ़ने लगती है, फिल्म से डर खत्म होने लगता है। फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन फिल्म में डर वाला फैक्टर जैसे-जैसे कम होने लगता है फिल्म थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है। इस फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो फिल्म में एक रोमांटिक गाना है। वहीं, फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक की मदद से भी आपके अंदर डर बनाती है। फिल्म का क्लाइमेक्स काफी कमजोर लगता है। जहां शुरुआत में फिल्म आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है उसके सामने क्लाइमेक्स काफी साधारण लगता है।
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फिल्म के आखिर में छिपा है कौन सा संदेश?
अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिल्म देखें या नहीं, तो एक बार आप ये फिल्म देख सकते हैं। फिल्म के अंत में एक संदेश समाज के लिए छिपा है। डायरेक्टर दर्शकों को बताते हैं कि कैसे भारत में अंधविश्वास की वजह से लोगों की जान जाती है। इस फिल्म को राजन वर्मा ने डायरेक्ट किया है। डायरेक्शन के साथ-साथ राजन वर्मा लेखक और निर्माता भी हैं। राजन वर्मा को जीसस जोरदार, धमन: द सेवियर और पानी: एक प्रेम कहानी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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