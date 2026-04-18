जियो हॉटस्टार की साउथ फिल्म संभवम अध्यायम ओन्नु की कहानी उड़ा देगी होश, IMDB पर मिली ये रेटिंग

जियो हॉटस्टार की साउथ फिल्म संभवम अध्यायम ओन्नु की कहानी उड़ा देगी होश, IMDB पर मिली ये रेटिंग
जियो हॉटस्टार पर आई फिल्म संभवम अध्यायम ओन्नु के चर्चे हो रहे हैं। इस फिल्म को देखने वाले लोग बस हैरान हैं। कोई ऐसी कहानी कैसे सोच सकता है। जंगल में शूट हुई इस फिल्म का हर एक सीन असली लगता है। जानिए क्या है इसकी कहानी और कितनी मिली है IMDB पर रेटिंग।
टाइम लूप पर कई फिल्में बनी हैं। लेकिन हाल में जियो हॉटस्टार पर आई मलयालम फिल्म संभवम अध्यायम ओन्नु उन चुनिंदा फिल्मों में शामिल हो गई है जो अपनी अनोखी कहानी और कांसेप्ट की वजह से चर्चाओं में बनी है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर खूब हो रहे हैं। मलयालम सिनेमा नई सोच के मामले में दूसरी फिल्म इंडस्ट्री से काफी तेजी से आगे निकल रहा है। अब मलयालम सिनेमा में संभवन अध्यायम ओनू नाम की शानदार फिल्म दी है जो पलक तक झपकने का मौका नहीं देती। संस्पेंस, थ्रिलर से भरी फिल्म IMDb पर 7।4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। लेकिन आखिरी इस फिल्म की कहानी क्या है?
30 साल से टाइम लूप में फंसे हैं लोग
संभवम अध्यायम ओन्नु एक अनोखे जंगल की कहानी है। इस फिल्म फिल्म के जंगल में जाने वाले लोग अचानक गायब हो जाते हैं। वो वापस नहीं आते, लेकिन फिर कुछ पुलिस वालों को समझ आता है कि इस जगंल में फंसे कुछ लोग मदद मांग रहे हैं। हैरान तब होती है जब ये लोग टाइम लूप में फंस गए हैं और 30 साल पहले के समय में अटके हुए हैं। फिल्म की कहानी एक इंस्पेक्टर पर बेस्ड है जो एक केस सुलझाता है। इसी दौरान इसे एक सस्पेंस से भरे जंगल की जानकारी मिलती है। इंस्पेक्टर को पता चलता है कि जंगल में जाने वाले लोग लौट कर नहीं आए।
जंगल का रहस्य हैरान करता है
फिल्म में कई सीन अलग-अलग कहानी को बताते हैं। लेकिन कहानी आगे बढ़ते हुए समझ आएगा कि ये सभी सीन आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कहानी की शुरुआत में एक औरत को दो लाशों के साथ देखा जाता है। अगले सीन में एक जगल का सीन है। इस सीन में कीचड़ में से एक शख्स का हाथ बाहर आता है और उसे फिर गोली लग जाती है। इसके बाद एक सीन हॉस्पिटल का है। यहां एक आदमी गहरी सोच में डूबा अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के टेस्ट के लिए आया हुआ है। इसके बाद इसका ट्रांसफर हो जाता है और इसी दौरान उसका बच्चा भी हो जाता है जो एक महीने बाद होना होता है।
30 साल पहले जंगल में फंसा था शख्स
इसी दौरान पीटर नाम का एक पुलिस वाला आनंद की गाड़ी के आगे मिलता है। इसी पीटर के पास वायरलेस हैंडसेट भी मिलता है। कहानी में कई किरदार लगातार नजर आते हैं। कहानी थोड़ी-थोड़ी देर में लूप में चली चली जाती है। वायरलेस हैंडसेट पर एक पुलिस वाला खुद को बचाने की बात कहता है। इस पुलिस वाले को बचाने के लिए आनंद अपने साथी पुलिस वालों के साथ जंगल के अंदर जाता है। उसी लोकेशन पर पहुंचा जाता है जहां पुलिस वाले ने बताया था। बाद में पता चलता है जिस शख्स से बात हो रही थी वो 30 पहले इस जंगल में आया था। और वायरलेस पर खुद को बचाने के लिए मदद मांग रहा है। लेकिन उसी लोकेशन पर अब एक कंकाल है। तो ये कैसे मुमकिन है जो शख्स बात कर रहा है उसी का कंकाल जंगल में मौजूद है। इसके आलावा कीचड में फंसा वही शख्स होता है जिसकी बीवी के बच्चा हुआ था। हालांकि, ये गलती से मर जाता है।
खून की हर बूंद से होता है ये सब
कहानी में आगे पता चलता है कि इस जंगल में जैसे ही किसी का खून गिरता है तो सब कुछ पुराने टाइम में चला जाता है। इसी वजह से लोग 30 साल पहले से फंसे हुए हैं। जो शख्स वायरलेस पर मदद मांग रहा था वो कोई और नहीं बल्कि आनंद का पिता था जो 30 साल पहले गायब हो गया था। अंत में इस जंगल के रहस्य से पर्दा उठता है। ये एक पुर्तगाली शासक से जुड़ा हुआ है। आनंद और उसकी टीम इस टाइम लूप को रोकने के लिए जो कदम उठाते हैं वो देखना शानदार है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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