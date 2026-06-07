OTT Watch: शुरू से अंत तक सस्पेंस, होश उड़ा देगी जियो हॉटस्टार की ये डार्क कॉमेडी थ्रिलर
Dark Crime Comedy Thriller: अगर आपको डार्क क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्मों का शौक है तो आपको हॉटस्टार पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली जरूर देखनी चाहिए।
जियो हॉटस्टार पर हाल ही में एक डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई है। ये फिल्म शुरू से अंत तक सस्पेंस से आपको बांधे रखती है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे तुरंत देख डालिए। ये एक बढ़िया फिल्म है। फिल्म की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, फिल्म दिलचस्प होती जाती है। एक घर में रखा एक बड़ा सा ट्रंक बार-बार अपनी ओर आपका ध्यान खींचता है।
क्या है इस फिल्म का प्लॉट?
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉर्ड कर्जन की हवेली। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक इरा और बासुकीनाथ (रसिका दुग्गल और परेश पाहुजा) लंदन में रह रहे होते हैं। अपनी पत्नी इरा के कहने पर बासुकीनाथ इरा की एक दोस्त के समर हाउस पर जाता है। समर हाउस में इरा की दोस्त और उसका एक बॉयफ्रेंड (रोहित) होता है।
कैसा है बासुकीनाथ?
इरा और बासुकीनाथ का रिश्ता कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। बासुकीनाथ थोड़ा गुस्सैल है, जो अपनी पत्नी इरा का सम्मान नहीं करता है। बासुकीनाथ खुद को ब्रिटिश मानता है क्योंकि वो शुरू से यूनाइटेड किंगडम में रह रहा होता है। वो शादी भारत की एक लड़की से करता है।
एक मजाक जो बन जाता है खतरनाक
इरा और बासुकीनाथ जब समर हाउस पहुंचते हैं, उस घर के हॉल में एक बड़ा सा बक्सा रखा होता है। उस बक्से पर ताला लगा होता है। रोहित एक माजक शुरू करता है। वो कहता है कि बक्से में लॉर्ड कर्जन की लाश है। बासुकीनाथ पहले इसे मजाक की तरह-तरह देखता है, लेकिन फिर उसे उस बक्से के अंदर से आवाज सुनाई देने लगती है। अब बासुकी के लिए ये कोई मजाक नहीं रह गया है। वो रोहित और इरा की दोस्त से कहता है कि वो उसे बक्सा खोलकर दिखाएं। इरा की दोस्त और रोहित बासुकी की बात नहीं मानते हैं।
बस यहीं से फिल्म एत अजीब टर्न ले लेती है। बासुकी जो कदम उठाता है वो परेशान करने वाला होता है। फिल्म उस बक्से की इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में शुरू हुआ एक मजाक क्लाइमेक्स तक पहुंचते-पहुंचते काफी खतरनाक हो जाता है। आखिर क्या है उस बक्से का राज? कौन है लॉर्ड कर्जन? ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा।
रसिका दुग्गल ने किया है शानदार काम
रसिका दुग्गल ने इरा के रोल में शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा फिल्म में अर्जुन माथुर, जोहा रहमान, परेश पाहुजा, तन्मय धनानिया, गैरिक हैगन और अंशुमान झा नजर आए हैं।
एक घर में शूट हुई है ये फिल्म
इस फिल्म की खास बात है कि फिल्म का ज्यादातर हिस्सा केवल एक घर के अंदर शूट किया गया है। फिल्म में बहुत ज्यादा लोकेशन्स नहीं हैं। वहीं, फिल्म में गिनती के 7 कलाकार हैं, जिनमें से केवल 4 किरदारों का अहम रोल है। इस फिल्म को अंशुमन झा ने डायरेक्ट किया है।
ये फिल्म 10 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म को लिमिटेड स्क्रीन्स पर ही रिलीज किया गया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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