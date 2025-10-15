जियो हॉटस्टार पर देखें ये 7 ऑस्कर विनिंग फिल्में, एक ने जीते 6 अवॉर्ड्स

संक्षेप: जियो हॉटस्टार पर मौजूद 7 ऐसी फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने ऑस्कर अपने नाम किया है। इस लिस्ट में द डार्क नाइट फिल्म शामिल है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है। फिल्म ने दो ऑस्कर जीते थे।

अगर आप दिवाली की छुट्टियों में अच्छी फिल्में देखने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको जियो हॉटस्टार पर मौजूद 7 ऐसी फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिन्होंने ऑस्कर जीता है। इस लिस्ट में दो ऑस्कर जीतने वाली फिल्म द डार्क नाइट का नाम भी शामिल है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है। यह एक साइकोलॉजिक्ल थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है। वहीं, इस फिल्म में क्रिश्चियन बेल, हीथ लेजर और आरोन एकहार्ट जैसे कलाकार नजर आए थे।

ड्यून: पार्ट टू: लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2024 में आई एक्शन साइंड फिक्शन ड्रामा फिल्म ड्यून: पार्ट टू है। इस फिल्म ने भी दो ऑस्कर अवॉर्ड्स जीते थे। फिल्म को डेनिस विलेन्यूवे ने डायरेक्ट किया है।

अवतार: द वे ऑफ वॉटर: इस लिस्ट में एपिक साइंस फिक्शन फिल्म अवतार: द वे ऑफ वॉटर है। फिल्म का निर्देशन जेम्स कैमरून ने किया है। इस फिल्म को एक ऑस्कर मिला है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।

विकेड: इस लिस्ट में 2024 में आई अमेरिकी म्यूजिकल फंतासी फिल्म विकेड है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। इस फिल्म को जॉन एम. चू ने डायरेक्ट किया है।

मैड मैक्स फ्यूरी रोड: इस लिस्ट में साल 2015 में आई फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड है। यह एक ऑस्ट्रेलियाई पोस्ट-एपोकैलिक एक्शन फिल्म है। फिल्म को जॉर्ज मिलर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। फिल्म ने 6 ऑस्कर जीते हैं।

ब्रोकबैक माउंटेन: लिस्ट में साल 2005 में आई अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म ब्रोकबैक माउंटेन है। इस फिल्म ने तीन ऑस्कर जीते थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है।