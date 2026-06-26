OTT Film: 40 मिनट की इस थ्रिलर की एंडिंग उड़ा देगी होश, 7.5 है फिल्म की IMDb रेटिंग
Must Watch: आज हम आपको 40 मिनट की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। अगर आपने ये फिल्म अबतक नहीं देखी है तुरंत देख सकते हैं।
अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं और वक्त की कमी की वजह से कोई अच्छी सीरीज या फिल्म नहीं देख पा रहे हैं, तो हम आपको एक ऐसी साइंस फिक्शन क्राइम थ्रिलर का नाम बता रहे हैं जो केवल 40 मिनट की। फिल्म शुरू से लेकर अंत तक आपको अपने साथ बांधे रहती है, और इस फिल्म की एंडिंग ऐसी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी।
क्या है इस फिल्म का नाम?
क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है कॉपी। फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म में विक्रांत मैसी और सुरवीन चावला लीड रोल में नजर आए हैं।
फिल्म की कास्ट
विक्रांत (सिद्धार्थ) और सुरवीन (ममता) के अलावा फिल्म में अनुप्रिया गोयनका (सिमोना) और अक्षय कपूर (ऑफिस पर्सन) जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म में मुश्किल से दो से तीन लोकेशन का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है।
क्या है 2018 में रिलीज हुई कॉपी का प्लॉट?
फिल्म की कहानी की बात करें तो सिद्धार्थ (विक्रांत मैसी) एक बहुत ही खड़ूस व्यक्ति है जो न अपनी पत्नी, न अपने ऑफिस के लोगों से अच्छे से बात करता है। वो हर किसी पर रौब झाड़ता है। उसके आसपास के लोग उससे डरते हैं। सिद्धार्थ का एक लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा होता है। पत्नी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अपने ऑफिस के काम के बीच बैलेंस बनाने के लिए सिद्धार्थ एक अपने ही जैसा दिखने वाला रोबोट खरीदता है। ये रोबोट बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह बात करता है, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है और उसकी कमी को जगहृ-जगह पूरा करता है। फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब इस रोबोट के अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं और ये सिद्धार्थ से बचकर निकल जाता है। फिल्म की एंडिंग में एक ऐसा खुलासा होता है कि आप हैरान रह जाएंगे।
क्या है फिल्म कॉपी की आईएमडीबी रेटिंग?
कॉपी को अरिंदम सिल ने डायरेक्ट किया है। कॉपी एक तमिल फिल्म व्यापारी की रीमेक है। व्यापारी साल 2007 में रिलीज हुई थी। 2018 की कॉपी को लिखा है तानिया भट्टाचार्य, सुजॉय घोष और राज वसंत ने। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म की रेटिंग 7.5 है। अगर आपने ये फिल्म अबतक नहीं देखी है तो आप इस वीकेंड पर आराम से फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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