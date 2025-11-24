Hindustan Hindi News
Jennifer Lopez Performance in Netra Mantena Udaipur wedding people troll her know why
नेत्रा मंटेना की वेडिंग में जेनिफर लोपेज ने लगाई आग, देखें वीडियो पर क्यों सिकुड़े लोगों के नाक-भौंह

Netra Mantena Wedding: नेत्रा मंटेना का शादी में जेनिफर लोपेज के परफॉर्मेंस के वीडियोज खूब वायरल हैं। कई लोग 56 साल में उनकी बॉडी और एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछको परफॉर्मेंस खटक रहा है।

Mon, 24 Nov 2025 10:02 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू के आलीशान वेडिंग सेलिब्रेशन में बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड के भी सिलेब्स चार-चांद लगा रहे हैं। अमेरिकन सिंगर जेनिफर लोपेज भी 22 नवंबर को वेडिंग वेन्यू उदयपुर पहुंचीं। रविवार को जेनिफर लोपेज ने मंटेना फैमिली के मेहमानों के लिए शाम यादगार बना दी। उनके वीडियोज इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए हैं। जेलो की एनर्जी देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि जेनेफर लोपेज की उम्र 56 साल है। हालांकि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि शादी के लिहाज से उनका आउटफिट कुछ ज्यादा रिवीलिंग था।

शादी में छा गईं जेलो

जेनिफर लोपेज के परफॉर्मेंस के वीडियोज वायरल हैं। उन्होंने शादी में पूरा कॉन्सर्ट वाला माहौल बना दिया था। उन्होंने अपने हिट गाने वेटिंग फॉर टु नाइट, गेट ऑन द फ्लोर, प्ले, सेव मी टु नाइट, गेट राइट, ऐन्ट योर मामा जैसे गानो पर परफॉर्म किया। जेनिफर ने कटआउट ड्रेस, बॉडीसूट के साथ हाई बूट्स पहने थे। जेलो के वीडियोज पर कई तरह के कमेंट्स दिख रहे हैं।

लोगों को नहीं पसंद आए कपड़े

एक ने 56 साल की उम्र में जेनिफर लोपेज की फिटनेस देखकर लेखा है, बॉडी हो तो जेलो जैसी। एक कमेंट है, वाह यह उनका हॉटेस्ट आउटफिट है, इंटरनैशनल परफॉर्मेंस में भी था। एक ने लिखा है, कोई कैसे कस सकता है कि वह इन कपड़ों में अच्छी दिख रही है। आउटफिट भयानक है एकदम स्विमसूट जैसा। एक कमेंट है, शादी एक पवित्र प्रथा है उसकी शुरुआत ऐसे अभद्रता से नहीं करते। एक कमेंट है, हम उनके फैन्स हैं लेकिन कपड़े थोड़े डीसेंट हो सकते थे। एक कमेंट है, यह वेगस नहीं हैं। एक और ने लिखा है, कपड़े उर्फी जावेद ने डिजाइन किए हैं। एक ने लिखा है, नोरा फतेही का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था।

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
