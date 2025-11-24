नेत्रा मंटेना की वेडिंग में जेनिफर लोपेज ने लगाई आग, देखें वीडियो पर क्यों सिकुड़े लोगों के नाक-भौंह

संक्षेप: Netra Mantena Wedding: नेत्रा मंटेना का शादी में जेनिफर लोपेज के परफॉर्मेंस के वीडियोज खूब वायरल हैं। कई लोग 56 साल में उनकी बॉडी और एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछको परफॉर्मेंस खटक रहा है।

नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू के आलीशान वेडिंग सेलिब्रेशन में बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड के भी सिलेब्स चार-चांद लगा रहे हैं। अमेरिकन सिंगर जेनिफर लोपेज भी 22 नवंबर को वेडिंग वेन्यू उदयपुर पहुंचीं। रविवार को जेनिफर लोपेज ने मंटेना फैमिली के मेहमानों के लिए शाम यादगार बना दी। उनके वीडियोज इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए हैं। जेलो की एनर्जी देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि जेनेफर लोपेज की उम्र 56 साल है। हालांकि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि शादी के लिहाज से उनका आउटफिट कुछ ज्यादा रिवीलिंग था।

शादी में छा गईं जेलो जेनिफर लोपेज के परफॉर्मेंस के वीडियोज वायरल हैं। उन्होंने शादी में पूरा कॉन्सर्ट वाला माहौल बना दिया था। उन्होंने अपने हिट गाने वेटिंग फॉर टु नाइट, गेट ऑन द फ्लोर, प्ले, सेव मी टु नाइट, गेट राइट, ऐन्ट योर मामा जैसे गानो पर परफॉर्म किया। जेनिफर ने कटआउट ड्रेस, बॉडीसूट के साथ हाई बूट्स पहने थे। जेलो के वीडियोज पर कई तरह के कमेंट्स दिख रहे हैं।



