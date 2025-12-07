सड़क पर धर्मेंद्र से हुई पहली मुलाकात ने जितेंद्र को कर दिया था प्रभावित, 65 साल बाद भी याद है किस्सा

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र और जितेंद्र ने कई फिल्मों में काम किया है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि दोनों की पहली मुलाकात किसी फिल्म सेट पर नहीं बल्कि सड़क पर ऐसे ही चलते हुए हुई थी। ये मुलाकात जितेंद्र आज तक नहीं भूले।

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अपनी दोस्ती यारी के लिए मशहूर थे। इंडस्ट्री में कई एक्टर उनकी दोस्तों की लिस्ट में शामिल थे जिनमें से एक उनके को-स्टार जितेंद्र भी थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। ऑनस्क्रीन इतने शानदार लगते थे दोनों के बीच उतनी ही गहरी दोस्ती थी। दोनों ने धर्म वीर, जानी दोस्त, द बर्निंग ट्रेन, नफरत की आंधी, इंसाफ़ की पुकार जैसी कई फिल्मों में दोनों एक्टर्स की जुगलबंदी ने ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन किया। सेट पर उनकी बातचीत, मस्ती और एक-दूसरे के लिए सम्मान की झलक उनके हर सीन में साफ दिखाई देती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों की पहली मुलाकात सड़क पर चलते हुए हुई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऐसे हुई थी जितेंद्र धर्मेंद्र की मुलाकात हाल में एक टीवी शो में जितेंद्र ने धर्मेंद्र से अपनी पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि यह मुलाकात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई थी। जितेंद्र ने बताया कि उन दिनों वो अपने दोस्तों के साथ चर्चगेट के इलाके में घूम रहे थे। उसी दौरान सामने वाले सिनेमा हॉल में धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे लगी थी। इत्तेफाक ये था कि उसी समय धर्मेंद्र भी वहां मौजूद थे। नए एक्टर धर्मेंद्र को सामने देख जितेंद्र और उनके दोस्त हैरान थे। फिर दोस्तों ने मजाक में जोर-जोर से ‘ऐ धर्मेंद्र… ऐ धर्मेंद्र’ चिल्लाना शुरू कर दिया। सबको लगा कि हीरो तो सुनने ही नहीं वाला। लेकिन कुछ मिनट बाद धर्मेंद्र सचमुच उनके पास आ गए और बेहद सादगी से बोले, “हां जी? आपने मुझे याद किया?” जितेंद्र कहते हैं कि उस पल उन्हें समझ आया कि धर्मेंद्र सिर्फ बड़े स्टार नहीं, बल्कि उतने ही बड़े दिल वाले इंसान भी हैं। यही वजह रही कि बाद में जब दोनों स्टार बने, तो उनकी दोस्ती और मजबूत होती चली गई।