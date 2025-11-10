अचानक सीढ़ी से टकराकर जमीन पर गिरे जितेंद्र, सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़कर उठाया एक्टर को, वीडियो देख फैंस हुए परेशान
संक्षेप: जितेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस एक पल के लिए काफी शॉक्ड हो गए थे। इस वीडियो में एक्टर सबके सामने जीमन पर अचानक गिर गए। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई और वो ठीक हैं।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। 83 साल की उम्र में भी जितेंद्र ने खुद को जिस तरह से एक्टिव और फिट रखा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। ऐसे में अब जितेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस एक पल के लिए काफी शॉक्ड हो गए थे। इस वीडियो में एक्टर सबके सामने जीमन पर अचानक गिर गए। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई और वो ठीक हैं।
बुरी तरह जमीन पर गिरे जितेंद्र
दरअसल, जितेंद्र हाल ही में जरीन के प्रेयर मीट में शामिल होने से पहले एक्टर मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित के प्रेयर मीट में भी शामिल होने पहुंचे थे। ऐसे में दिग्गज एक्टर जैसे ही अपनी कार से उतर कर पैपराजी की तरफ देखते हुए अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, सामने सीढ़ी से उनका पैर टकराया और वो लड़खड़ा कर बुरी तरह जमीन पर गिर गए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों और सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़कर उन्हें संभाला और उठाया। जितेंद्र उठने के बाद मुस्कुराते दिखे। लेकिन जब वो गिरे थे तो उनके एक्सप्रेशन से साफ नजर आ रहा था कि उन्हें गिरने से कसकर झटका लगा।
फैंस को हुई चिंता
जितेंद्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस चिंता जताते नजर आ रहे हैं। फैंस को इस बात की चिंता हो रही है कि उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'आशा करते हैं कि वो सही होंगे'। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'पैर फिसल गया था'। एक यूजर ने लिखा, 'इनको इस तरह गिरते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा है, भगवान करे ये सही हो'। ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।
