Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडJeetendra fall down On Floor Infront Of Camera At Sulakshana Pandit Prayer Meet Video Goes Viral On Social Media
अचानक सीढ़ी से टकराकर जमीन पर गिरे जितेंद्र, सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़कर उठाया एक्टर को, वीडियो देख फैंस हुए परेशान

अचानक सीढ़ी से टकराकर जमीन पर गिरे जितेंद्र, सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़कर उठाया एक्टर को, वीडियो देख फैंस हुए परेशान

संक्षेप: जितेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस एक पल के लिए काफी शॉक्ड हो गए थे। इस वीडियो में एक्टर सबके सामने जीमन पर अचानक गिर गए। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई और वो ठीक हैं।

Mon, 10 Nov 2025 07:48 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। 83 साल की उम्र में भी जितेंद्र ने खुद को जिस तरह से एक्टिव और फिट रखा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। ऐसे में अब जितेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस एक पल के लिए काफी शॉक्ड हो गए थे। इस वीडियो में एक्टर सबके सामने जीमन पर अचानक गिर गए। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई और वो ठीक हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुरी तरह जमीन पर गिरे जितेंद्र

दरअसल, जितेंद्र हाल ही में जरीन के प्रेयर मीट में शामिल होने से पहले एक्टर मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित के प्रेयर मीट में भी शामिल होने पहुंचे थे। ऐसे में दिग्गज एक्टर जैसे ही अपनी कार से उतर कर पैपराजी की तरफ देखते हुए अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, सामने सीढ़ी से उनका पैर टकराया और वो लड़खड़ा कर बुरी तरह जमीन पर गिर गए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों और सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़कर उन्हें संभाला और उठाया। जितेंद्र उठने के बाद मुस्कुराते दिखे। लेकिन जब वो गिरे थे तो उनके एक्सप्रेशन से साफ नजर आ रहा था कि उन्हें गिरने से कसकर झटका लगा।

फैंस को हुई चिंता

जितेंद्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस चिंता जताते नजर आ रहे हैं। फैंस को इस बात की चिंता हो रही है कि उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'आशा करते हैं कि वो सही होंगे'। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'पैर फिसल गया था'। एक यूजर ने लिखा, 'इनको इस तरह गिरते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा है, भगवान करे ये सही हो'। ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
jitendra kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।