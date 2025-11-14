धर्मेंद्र को लेकर जया प्रदा का इमोशनल पोस्ट, कहा-आपकी हेल्थ को लेकर काफी परेशान हूं, जल्द आप…

संक्षेप: जया प्रदा ने धर्मेंद्र को लेकर एक स्पेशल पोस्ट किया है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की धर्मेंद्र जल्द ठीक हो जाएं। उनके इस पोस्ट पर फैंस भी खूब कमेंट्स कर रहे हैं।

धर्मेंद्र की जबसे तबीयत खराब हुई है तबसे ना सिर्फ परिवार वाले बल्कि फैंस और उनके दोस्त सभी उनके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। धर्मेंद्र की दोस्त और एक्ट्रेस जया प्रदा ने भी सोशल मीडिया पर एक्टर को लेकर पोस्ट किया है। जया ने कहा कि आप जल्द ठीक होकर अपना कमबैक करें।

क्या बोलीं जया जया ने धर्मेंद्र की फोटो शेयर की है और लिखा, 'रिस्पेक्टेड धर्म जी,मैं आपकी हेल्थ को लेकर काफी परेशान हूं। आप फिल्म जगत में हम सभी के लिए प्रेरणा,शक्ति और अनुग्रह का स्रोत रहे हैं। आपका चार्म और उत्साह लाखों दिलों को छूता रहेगा।'

जल्द ठीक होकर वापस आएं जया ने आगे लिखा, ‘आप जल्द ठीक हो जाएं और आपकी हेल्थ अच्छी रहे। आप जल्द ही अपने वाइब्रेंट सेल्फ में वापस आ जाएं तथा हमेशा की तरह प्यार और पॉजिटिविटी दें।’

लोगों के रिएक्शन इस पोस्ट पर फैंस के भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं। सभी धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। एक ने लिखा कि भगवान जल्द धर्म जी को ठीक करेंगे। एक ने लिखा कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ धर्म जी, माता रानी मेरी उम्र भी इनको दे दो। वहीं एक ने लिखा कि मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि धर्मेंद्र सर जल्द स्वस्थ हो जाएं।