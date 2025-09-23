विराट कोहली-अनुष्का क्यों आए भगवान के करीब? जया किशोरी बोलीं- मत सोचो कि उनकी लाइफ…

जया किशोरी ने हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की आध्यात्मिका को लेकर बात की। जया ने बताया कि क्यों दोनों स्टार्स भगवान के करीब आए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों एक परफेक्ट उदाहरण हैं सबके लिए।

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बॉलीवुड के पॉपुलर कपल में से एक हैं। दोनों अपनी-अपनी फिल्ड में स्टार हैं। हालांकि कुछ समय से दोनों अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर काफी चर्चा में हैं। दोनों ऋषिकेश में स्वामी दयानंद आश्रम से लेकर वृंदावन में नीम करोली बाबा के आश्रम में दर्शन करते हुए मिलते हैं। अब जया किशोरी ने दोनों को लेकर बात की और कहा कि ये मत सोचो कि उनकी परफेक्ट लाइफ है।

क्या बोलीं जया जया किशोरी ने इंस्टैंट बॉलीवुड से बात करते हुए कहा, 'एक सक्सेसफुल इंसान वो है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। तभी वह अपनी सफलता, अपने परिवार और हर चीज में शांति ला सकेगा। उनके पास सब है- काम, पैसा, घर लेकिन वो एक शांति मिस कर रहे हैं इसलिए फिर वे आध्यात्मिक की तरफ आए।'

उन्होंने आगे कहा कि लोगों को लगता है कि सेलेब्स की लाइफ परफेक्ट होती है चाहे वे इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहे हों।

ये मत सोचिए उनकी लाइफ परफेक्ट है जया किशोरी ने कहा, 'कभी वे लोग इमोशनली अनस्टेबल फील करते हैं, इसलिए वे फिर भगवान के करीब आते हैं। कभी-कभी काम में आप देखते हैं कि वे अच्छा खेल रहे हैं, कभी नहीं। ऐसा मत सोचिए कि उनकी परफेक्ट लाइफ है, वे ही बता सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसी है। लेकिन वे काफी अच्छा और बड़ा उदाहरण देते हैं सबको।'

सब किया है बैलेंस दोनों के बैलेंस को लेकर जया किशोरी ने कहा, 'उन्होंने सब कुछ नहीं छोड़ा है, ना घर, ना अपना काम और ना परिवार। उन्होंने सब बैलेंस किया है और वो बैलेंस आध्यात्मिकता से आया है। इसे ही हम कहते हैं पूरी लाइफ।'