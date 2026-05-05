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जया बच्चन ने लिखी थी अमिताभ बच्चन की इस फिल्म की कहानी, हिट हुई थी या हो गई थी फ्लॉप?

May 05, 2026 02:14 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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जया बच्चन ने एक बार नहीं, बल्कि दो बार अमिताभ बच्चन के बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। हम यहां पर्सनल लाइफ की नहीं, प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं।

जया बच्चन ने लिखी थी अमिताभ बच्चन की इस फिल्म की कहानी, हिट हुई थी या हो गई थी फ्लॉप?

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के करियर में कई ऐसी फिल्में रहीं जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी उनकी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने लिखी थी? नहीं! आइए आपको इस फिल्म का नाम बताते हैं। ये भी बताएंगे कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कितनी कमाई की थी। (ये भी पढ़ें: जब सलमान खान ने ट्वीट कर लिखा था, आमिर खान मैं तुमसे नफरत करता हूं, अब वायरल हो रहा है पोस्ट)

जया बच्चन की कलम से निकली थी इस फिल्म की कहानी

इस फिल्म का नाम ‘शहंशाह’ है। ये फिल्म साल 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन टीनू आनंद ने किया था। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी कहानी थी। कहा जाता है कि जया बच्चन ने अमिताभ के 'एंग्री यंग मैन' और 'मसीहा' वाले किरदारों को ध्यान में रखकर ये कहानी बुनी थी।

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन

फिल्म हिट हुई थी या फ्लॉप?

जब फिल्म रिलीज हुई थी तब फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी थीं। फिल्म का डायलॉग, ‘रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह’, आज भी बच्चा-बच्चा जानता है।'शहंशाह' उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म ने न केवल अपनी लागत निकाली थी, बल्कि अमिताभ के करियर को एक नई ऊंचाई भी दी थी। (ये भी पढ़ें: मेट गाला क्या है, शाहरुख खान-प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े सेलेब्स वहां क्यों जाते हैं, उन्हें क्या मिलता है?)

‘शहंशाह’ को रिलीज करना था मुश्किल

'शहंशाह' की रिलीज इतनी आसान नहीं थी। उस समय अमिताभ बच्चन का नाम 'बोफोर्स घोटाले' में उछला था, जिसके कारण फिल्म के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई शहरों में फिल्म को बैन करने की मांग उठी, लेकिन जब फिल्म पर्दे पर आई, तो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई।

amitabh bachchan

इससे पहले भी जया ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया था अमिताभ का करियर

बता दें, ये पहली बार नहीं था जब जया ने अमिताभ के करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचाया हो। इससे पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से अमिताभ सुपरस्टार बने थे। ये किस्सा अमिताभ और जया की शादी से पहले का है। अमिताभ की फिल्म ‘जंजीर’, जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया था, उस फिल्म में कोई भी बड़ी एक्ट्रेस उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हो रही थी। क्योंकि उन्हें उस समय फ्लॉप एक्टर का टैग मिल गया था। ऐसे में जया बच्चन सामने आई थीं और उन्होंने फिल्म में काम किया था। इस फिल्म ने अमिताभ के ऊपर से फ्लॉप एक्टर का ठप्पा हटा दिया था। (ये भी पढ़ें: देवोलीना भट्टाचार्जी ने लिखा, टाटा MB! अब WB में आपकी शक्ल कभी नहीं दिखेगी)

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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