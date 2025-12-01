जया ने बताया क्यों की अमिताभ बच्चन से शादी, बोलीं- उनकी जगह कोई और होता तो वृंदावन…

संक्षेप: जया बच्चन का कहना है कि उनके पति अमिताभ बच्चन अपनी राय हमेशा नहीं देते रहते बल्कि सही समय आने पर बोलते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिग बी से शादी क्यों की और उनके बारे में क्या पसंद है।

अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया दोनों एक-दूसरे से काफी अलग हैं। उनके देखने वालों के साथ जया खुद भी यह बात मानती हैं। जया मुंबई के We The Women इवेंट में थीं। यहां उन्होंने अपने और अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व में फर्क पर बात की। जया ने यह भी कहा कि दोनों अलग तरह के हैं इसीलिए साथ हैं। अगर वह अपने जैसे किसी इंसान से शादी करतीं तो वह वृंदावन चला जाता।

अमिताभ बच्चन का डिसिप्लिन है पसंद सेशन के दौरान जया बच्चन बोलीं, 'मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज उनका अनुशासन लगता है। मैं डिसिप्लिन की बड़ी सपोर्टर हूं। मैं एक सख्त मां हूं।' इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बोलती हैं, 'वह बोलते नहीं हैं। वह अपनी राय देने के लिए फ्री नहीं रहते, जैसे कि मैं रहती हूं। वह अपनी राय खुद तक ही रखते हैं लेकिन उन्हें पता है कि जो दूसरे तक पहुंचाना है वो सही समय पर, सही तरीके से कैसे पहुंचेगा, जो कि मैं नहीं करती। यही फर्क है।'

इसलिए की अमिताभ बच्चन से शादी जया बच्चन आगे बोलती हैं, 'वह अलग पर्सनैलिटी हैं, शायद इसीलिए मैंने उनसे शादी की। आप सोच सकते हैं कि मैंने अगर किसी अपने जैसे इंसान से शादी होती तो क्या होता? वह वृंदावन में होता और मैं कहीं और।'