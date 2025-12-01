Hindustan Hindi News
जया ने बताया क्यों की अमिताभ बच्चन से शादी, बोलीं- उनकी जगह कोई और होता तो वृंदावन…

जया ने बताया क्यों की अमिताभ बच्चन से शादी, बोलीं- उनकी जगह कोई और होता तो वृंदावन…

संक्षेप:

जया बच्चन का कहना है कि उनके पति अमिताभ बच्चन अपनी राय हमेशा नहीं देते रहते बल्कि सही समय आने पर बोलते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिग बी से शादी क्यों की और उनके बारे में क्या पसंद है।

Mon, 1 Dec 2025 09:40 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया दोनों एक-दूसरे से काफी अलग हैं। उनके देखने वालों के साथ जया खुद भी यह बात मानती हैं। जया मुंबई के We The Women इवेंट में थीं। यहां उन्होंने अपने और अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व में फर्क पर बात की। जया ने यह भी कहा कि दोनों अलग तरह के हैं इसीलिए साथ हैं। अगर वह अपने जैसे किसी इंसान से शादी करतीं तो वह वृंदावन चला जाता।

अमिताभ बच्चन का डिसिप्लिन है पसंद

सेशन के दौरान जया बच्चन बोलीं, 'मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज उनका अनुशासन लगता है। मैं डिसिप्लिन की बड़ी सपोर्टर हूं। मैं एक सख्त मां हूं।' इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बोलती हैं, 'वह बोलते नहीं हैं। वह अपनी राय देने के लिए फ्री नहीं रहते, जैसे कि मैं रहती हूं। वह अपनी राय खुद तक ही रखते हैं लेकिन उन्हें पता है कि जो दूसरे तक पहुंचाना है वो सही समय पर, सही तरीके से कैसे पहुंचेगा, जो कि मैं नहीं करती। यही फर्क है।'

इसलिए की अमिताभ बच्चन से शादी

जया बच्चन आगे बोलती हैं, 'वह अलग पर्सनैलिटी हैं, शायद इसीलिए मैंने उनसे शादी की। आप सोच सकते हैं कि मैंने अगर किसी अपने जैसे इंसान से शादी होती तो क्या होता? वह वृंदावन में होता और मैं कहीं और।'

इंट्रेस्टिंग है शादी की कहानी

जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी को 52 साल हो चुके हैं। 3 जून 1973 को दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों ने शादी अपने करीबियों के बीच ही की थी। अमिताभ बच्चन और जया की लव स्टोरी फिल्मों के सेट पर शुरू हुई। उनकी शादी की कहानी काफी इंट्रेस्टिंग है। 1973 में फिल्म जंजीर की रिलीज के पहले फिल्म की कास्ट ने प्लान बनाया था कि अगर मूवी हिट हुई तो सारे लोग घूमने लंदन जाएंगे। जंजीर हिट हो गई तो अमिताभ बच्चन ने शर्त रख दी कि जया के साथ तब ही जा सकते हैं अगर दोनों की शादी हुई हो। इस पर उन्होंने जया को प्रपोज किया और दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद दोनों लंदन चले गए।

