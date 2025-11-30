जया बच्चन ने शादी की परंपरा को बताया 'आउटडेटेड', कहा- मैं नहीं चाहती कि पोती नव्या शादी करे

संक्षेप: जया बच्चन से जब उनकी पोती और शादी से जुड़े कुछ सवाल किए गए तो जानिए उन्होंने क्या जवाब दिए। जया बच्चन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी, सीनियर एक्ट्रेस जया बच्चन ने आज के वक्त में शादी के कॉन्सेप्ट को आउटडेटेड कहा। जया बच्चन की उम्र 77 साल है और उनकी पोती नव्या नवेली नंदा, जो कि जल्द ही 28 की होने जा रही हैं, उनके बारे में जया बच्चन ने कहा कि उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। जया बच्चन ने कहा कि नए बच्चों की परवरिश कैसे की जानी चाहिए यह मशवरा देने के लिहाज से वहबहुत बुजुर्ग हैं। जया बच्चन ने स्वीकार किया कि नई पीढ़ी के बच्चे उनसे बहुत स्मार्ट हैं।

कहा- मैं नहीं चाहती कि नव्या शादी करे जया बच्चन से जब वी द वुमेन के साथ बातचीत के दौरान शादी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बस "जिंदगी को एन्जॉय करो"। जब उनसे पूछा गया कि क्या जया के नक्श-ए-कदम पर चलते हुए उनका शादी के बाद अपना करियर छोड़ना ठीक रहेगा? तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहती कि नव्या शादी करे।" शादी की परंपरा के बारे में जब उन्हें विस्तार से समझाने को कहा गया तो जया बच्चन ने कहा कि आजकल के बच्चे किसी को भी मात दे सकते हैं।

बिना शादी बच्चों के सवाल पर जवाब जया बच्चन ने शादी वाली बात पर लड्डू वाले उदाहरण से समझाते हुए कहा- आप इसे खाएंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, अगर नहीं खाएंगे तो भी पछताएंगे। बता दें कि जया बच्चन अपनी प्रोग्रेसिव सोच के लिए जानी जाती हैं और उन्हें हमेशा अपने विचार खुलकर रखने के लिए जाना गया है। जया बच्चन जब अपनी पोती के पॉडकास्ट पर आई थीं तो उन्होंने इमोशनल और मानसिक तालमेल पर जोर देने की बात कही थी। बगैर शादी के बच्चे पैदा करने की बात पर जया बच्चन ने कहा- लोगों को मेरी बात आपत्तिजनक लगेगी, लेकिन शारीरिक आकर्षण और एक दूसरे के साथ तालमेल बैठना भी जरूरी है।"