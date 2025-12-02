जया बच्चन बोलीं- राज्यसभा में इतना चीखते चिल्लाते हैं कि अब मुझे सुनने में दिक्कत होने लगी है
जया बच्चन ने इंटरव्यू दिया और हर चीज पर बात की। उन्होंने पपराजी कल्चर पर सवाल उठाए, एक्टिंग छोड़नी की असली वजह बताई और राज्यसभा में सांसदों के चीखने-चिल्लाने पर तंज भी कसा।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन ने कहा कि राज्यसभा में इतना चिल्लाते हैं कि अब उन्हें सुनने में दिक्कत होने लगी है। जया बोलीं,, “मुझे सुनने में थोड़ी दिक्कत होने लगी है क्योंकि पार्लियामेंट में आपको बहुत चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। भगवान का शुक्र है, मैंने अपना दिमाग नहीं खोया है, लेकिन सुनने की शक्ति थोड़ी कम हो गई है।”
क्यों छोड़ी एक्टिंग?
मुंबई में वी द विमेन इवेंट में पत्रकार बरखा दत्त से बात करते हुए, जया ने पार्लियामेंट में होने वाली लड़ाई के अलावा ढेर सारी बातें कीं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने शादी के बाद एक्टिंग क्यों छोड़ दी थी। उन्होंने कहा, “जब मैं ये बात कहती हूं तो मेरी बेटी बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन, ये सच है। मैं श्वेता के पैदा होने के बाद घर से ही मेकअप करके शूट पर जाती थी ताकि मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकूं। फिर एक दिन, उसने पूछा कि मैं क्या कर रही हूं? मैंने उसे बताया कि मैं शूट के लिए मेकअप कर रही हूं। उसने कहा, ‘आप मत जाओ, पा को जाने दो’। तब मुझे समझ आया कि एक बच्चे आस-पास चाहे जितने लोग रहें उसे अपनी मां ही चाहिए होती है।”
नहीं मिल रहे थे अलग रोल
जया ने आगे कहा, “मुझे लगा कि अब पीछे हटने का समय आ गया है। मैंने फिल्मों को मना करना शुरू कर दिया। एक बात ये भी थी कि मैं खुद भी तंग आ गई थी क्योंकि मुझे एक ही तरह के रोल मिल रहे थे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।