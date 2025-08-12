जया बच्चन ने सेल्फी लेने वाले को जोर का धक्का देकर लगाई फटकार, लोग बोले- अमिताभ सर कैसे…

जया बच्चन प्रिवसी में दखल देने वालों से अक्सर चिढ़ जाती हैं। एक बार फिर से एक शख्स उनके साथ फोटो लेने की कोशिश कर रहा था तो जया आपा खो बैठीं और उसे जोर का धक्का देकर डांट लगा दी।

जया बच्चन पब्लिक प्लेस पर लोगों पर कई बार गुस्सा उतार चुकी हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने बिना इजाजत सेल्फी ले रही शख्स पर आपा खो दिया। जया बच्चन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थीं। वहां उन्होंने सेल्फी के लिए पास आए शख्स को धक्का मार दिया और झिड़की लगा दी। अब कमेंट सेक्शन कई सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। इनमें लोग जया को खड़ूस बता रहे हैं।

जया ने बुरी तरह झिड़का समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थीं। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। साथ में रेड टोपी लगा रखी थी। वह किसी से बात कर रही थीं तभी एक शख्स उनके पास आया और सेल्फी लेने लगा। जया भड़क गईं और उसे धक्का मार दिया। जया गुस्से में बोलीं, 'क्या कर रहे हैं आप। वॉट इज दिस।' शख्स झेंपते हुए पीछे हो गया। यह वीडियो एएनआई पर शेयर किया गया है।

