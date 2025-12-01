'..शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी', जया बच्चन बोलीं- पुराने जख्म कुरेदना जरूरी है

संक्षेप: Jaya Bachchan: शादी को लेकर जब जया बच्चन से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे आउटडेटेड बताया, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि अमिताभ का शादी को लेकर क्या सोचना है तो सुनिए सीनियर एक्ट्रेस का जवाब।

सीनियर एक्ट्रेस जया बच्चन हर मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखने के लिए जानी जाती हैं। एक हालिया बातचीत में उन्होंने शादी को लेकर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि उनके मुताबिक शादी का कॉन्सेप्ट अब आउटडेटेड हो चुका है। जया बच्चन ने कहा कि वो नहीं चाहेंगी कि उनकी पोती नव्या नवेली शादी करे। जया बच्चन ने कहा की जिंदगी एन्जॉय करनी चाहिए। महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने कहा कि लोगों को उनकी बात आपत्तिजनक लग सकती है, लेकिन उनके मुताबिक एक दूसरे के साथ शारीरिक आकर्षण और तालमेल बिठाना भी जरूरी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमिताभ बच्चन की भी शादी को लेकर यही राय है तो जया ने कहा कि वो शायद कहें कि मैं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

"...शादी उनकी सबसे बड़ी गलती थी" वी द वीमेन के साथ बातचीत में जब जया बच्चन से पूछा गया कि क्या शादी को लेकर अमिताभ बच्चन का भी यही सोचना है तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया, "मैंने उनसे पूछा नहीं। वो शायद कहेंगे कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मैं यह सुनना नहीं चाहती हूं।" जया बच्चन ने माना कि हालांकि आज शादी को लेकर उनके ख्याल बहुत अलग हैं, लेकिन उन्हें पहली ही नजर में अमिताभ बच्चन से प्यार हो गया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किस पल में अमिताभ से प्यार हुआ तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया।