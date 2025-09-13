अमिताभ को टिफिन में चिट्ठियां भेजती थीं जया बच्चन; 'मैं जब दिन-रात काम करता था...'

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन 50 साल से ज्यादा का समय एक साथ शादी के बंधन में बिता चुके हैं। दोनों को बॉलीवुड का एक मजबूत कपल मानते हैं। क्या आप जानते हैं अमिताभ जब फिल्में शूट कर रहे होते थे तब जया उन्हें टिफिन में चिट्ठी लिखकर भेजती थीं।

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन लंबे वक्त से शादी के बंधन में बंधे हैं। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। अमिताभ और रेखा को इंडस्ट्री का एक मजबूत कपल माना जाता है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के रिश्ते में बात करते हुए एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया कि अमिताभ बच्चन खुद को जया बच्चन का शुक्रगुजार मानते हैं कि उन्होंने अपना करियर छोड़कर बच्चों की देखरेख की। उन्होंने बताया कि जया बच्चन अमिताभ को टिफिन में चिट्ठियां लिखती थीं।

जया के शुक्रगुजार हैं अमिताभ बच्चन हिंदी रश के साथ खास बातचीत में सीनियर जर्नलिस्ट पूजा समंत ने बताया कि एक बार वो अमिताभ बच्चन के घर पर उनका इंटरव्यू लेने गई थीं। तब अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा था कि वो अपने माता-पिता के शुक्रगुजार तो हैं हीं, लेकिन वो जया बच्चन के भी शुक्रगुजार हैं।

टिफिन में चिट्ठी लिखकर भेजती थीं जया उन्होंने जर्नलिस्ट से कहा था, "क्योंकि जब मैं दिन-रात काम करता था,जया ने अपना करियर छोड़कर दोनों बच्चों को पाला, बहुत अच्छी परवरिश दील बहुत अच्छे संस्कार दिए।उस वक्त फोन का दौर नहीं था तो अगर कोई जरूरी काम आता था तो जया मेरे टिफिन में चिट्ठी रखती थी…कि ऐसा काम है, शाम को हो सके तो जल्दी आ जाइएगा, अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं है या उसके स्कूल जाना है।"