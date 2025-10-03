jaya Bachchan imagined son death for a scene in hazar chaurasi ki maa recalls abhishek says she was disturbed at home जब फिल्म के सीन के लिए जया बच्चन ने इमैजिन की बेटे की मौत, अभिषेक बोले- वह घर आईं तो…, Bollywood Hindi News - Hindustan
जब फिल्म के सीन के लिए जया बच्चन ने इमैजिन की बेटे की मौत, अभिषेक बोले- वह घर आईं तो…

फिल्मों में असली इमोशन लाने के लिए कई बार एक्टर्स को कठिन परिस्थितियों से गुरजना पड़ता है। अभिषेक बच्चन बता चुके हैं कि उनकी मां ने एक सीन में उनकी मौत के बारे में सोचा था। जया घर आकर भी डिस्टर्ब थीं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 09:39 AM
जया बच्चन ने परिवार की वजह से फिल्मी दुनिया छोड़ दी हालांकि वह एक्टिंग दमदार करती हैं। एक फिल्म के सीन में रियल इमोशन लाने के लिए जया बच्चन ने ये इमैजिन किया था कि वह बेटे अभिषेक की डेड बॉडी देख रही हैं। इस बारे में अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया। वह बताते हैं कि उनकी मां घर आकर भी काफी परेशान थीं।

घर आकर भी परेशान थीं जया

अभिषेक बच्चन ने ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था, 'मैं आपको एक बहुत पर्सनल स्टोरी बताता हूं। कई साल कैमरा से दूर रहने के बाद मेरी मां ने एक फिल्म की जिसका टाइटल था,हजार चौरासी की मां। यह गोविंद निहलानी के साथ थी। तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, वह घर वापस आईं तो बहुत परेशान दिख रही थीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? वह बोलीं, 'मुझे एक सीन करना था जहां मुझे अपने बेटे की बॉडी को पहचानना था।' मैं समझ नहीं पाया।'

जब इमैजिन की अभिषेक की डेड बॉडी

अभिषेक बोले, 'असल में गोविंद जी ने उस सीन को शूट करने के लिए एक बहुत स्पेसिफिक और इंट्रेस्टिंग डायरेक्शन दिया था। वह बोले थे, 'सोचिए कि अभिषेक वहां पड़ा है।' सुनने में खराब लग सकता है लेकिन एक्टर्स को इन सबसे गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा भी नहीं होता तो भी इमोशन को असली जैसा दिखाने के लिए उन्हें वो बात सोचनी पड़ती। आपको काम में काफी पर्सनल चीजें भी लानी पड़ती हैं।'

