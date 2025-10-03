जब फिल्म के सीन के लिए जया बच्चन ने इमैजिन की बेटे की मौत, अभिषेक बोले- वह घर आईं तो…

फिल्मों में असली इमोशन लाने के लिए कई बार एक्टर्स को कठिन परिस्थितियों से गुरजना पड़ता है। अभिषेक बच्चन बता चुके हैं कि उनकी मां ने एक सीन में उनकी मौत के बारे में सोचा था। जया घर आकर भी डिस्टर्ब थीं।

जया बच्चन ने परिवार की वजह से फिल्मी दुनिया छोड़ दी हालांकि वह एक्टिंग दमदार करती हैं। एक फिल्म के सीन में रियल इमोशन लाने के लिए जया बच्चन ने ये इमैजिन किया था कि वह बेटे अभिषेक की डेड बॉडी देख रही हैं। इस बारे में अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया। वह बताते हैं कि उनकी मां घर आकर भी काफी परेशान थीं।

घर आकर भी परेशान थीं जया अभिषेक बच्चन ने ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था, 'मैं आपको एक बहुत पर्सनल स्टोरी बताता हूं। कई साल कैमरा से दूर रहने के बाद मेरी मां ने एक फिल्म की जिसका टाइटल था,हजार चौरासी की मां। यह गोविंद निहलानी के साथ थी। तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, वह घर वापस आईं तो बहुत परेशान दिख रही थीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? वह बोलीं, 'मुझे एक सीन करना था जहां मुझे अपने बेटे की बॉडी को पहचानना था।' मैं समझ नहीं पाया।'