जया बच्चन की वजह से खराब हो रहा नाती अगस्त्य नंदा का करियर? एक्ट्रेस ने कहा…

Feb 25, 2026 12:28 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Jaya Bachchan: जया बच्चन ने इंटरव्यू दिया और पपराजी के साथ अपने रिश्ते पर फिर से बात की। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन को 15 साल के लिए मीडिया ने बैन किया था, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।

हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस और राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल, जया बच्चन और पपराजी की लड़ाई को देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि जया बच्चन की वजह से उनके पोते अगस्त्य नंदा के करियर और उनकी फिल्मों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान जया बच्चन से साफ-साफ शब्दों में ये सवाल पूछा गया। पढ़िए उन्होंने क्या कहा।

जया बच्चन का जवाब

जया बच्चन ने वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘इस धरती पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे पोते की किस्मत बदल सकती है। अगर अगस्त्य की किस्मत में स्टार बनना लिखा है तो वो हर हाल में स्टार बनेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता।’

जया ने दिया अमिताभ बच्चन का उदाहरण

जया बच्चन ने अपने पति और हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हुए कहा, ‘जब अमिज जी अपने करियर के वीक पर थे तब लगभग 15 साल के लिए उनपर मीडिया ने बैन लगा दिया था। क्या उस बैन की वजह से उनके करियर पर कोई असर पड़ा? नहीं।’

अगस्त्य और पैप्स

जया बच्चन ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि उनकी और पपराजी की लड़ाई का उनके पोते अगस्त्य से कोई लेना-देना नहीं है। वह बोलीं, ‘मीडिया के साथ अगस्त्य का अपना रिश्ता होगा। इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है।’

जया ने की थी अगस्त्य की तारीफ

इससे पहले बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए जया ने अगस्त्य के बारे में बात करते हुए कहा था, ‘अच्छी बात ये है कि अगस्त्य बहुत जल्दी सीखता है। उसके माता-पिता में से कोई भी एक्टिंग लाइन में नहीं है इसलिए वह गाइडेंस के लिए अपने नाना, नानी और मामा के पास आता है। आप मुझे जानते ही हैं, मैं किसी की भी तारीफ नहीं करता, खासकर अपने बच्चों या पोते-पोतियों की। लेकिन अगस्त्य खास है। वह बच्चा अपना रास्ता खुद बनाएगा। बिल्कुल मेरी तरह। मेरी तरह, वह भी भीड़ में नहीं चलेगा।’

अगस्त्य की फिल्में

अमिताभ और जया की बेटी श्वेता बच्चन नंदा के बेटे अगस्त्य नंदा ने अब तक दो फिल्में की हैं। उन्होंने 2023 में नेटफ्लिक्स की फिल्म 'द आर्चीज' से डेब्यू किया था और फिर श्रीराम राघवन की वॉर ड्रामा फिल्म 'इक्कीस' (2026) में नजर आए।

