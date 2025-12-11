अमिताभ बच्चन जब अस्पताल में थे भर्ती, नहीं रोई थीं जया; अभिषेक बोले- नहीं पता था कि...

संक्षेप: अमिताभ बच्चन का जब कुली शूट के दौरान एक्सीडेंट हुआ था तब बच्चन परिवार को काफी मुश्किल समय देखने को पड़ा था। हालांकि अभिषेक ने बताया कि कैसे ऐसे में जया टफ थीं।

अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कुली के एक्सीडेंट के दौरान एक हादसा हो गया था जिससे ना सिर्फ परिवार वाले बल्कि इंडस्ट्री के लोग भी हैरान हो गए थे। अब अभिषेक ने बताया कि कैसे उस ट्रॉमैटिक फेज के दौरान पूरा परिवार कैसे डील कर रहा था। अभिषेक ने बताया कि कैसे उन्हें वो रात याद है। वह होटल में अपनी बहन के साथ थे और पिता के शूट से वापस आने का इंतजार कर रहे थे।

अभिषेक का एक्सपीरियंस पीपिंग मून से बात करते हुए अभिषेक ने कहा, 'उस रात जब वह वापस आए, उनके साथ कई लोग थे जो उन्हें चलने में मदद कर रहे थे। मैं उन्हें गले लगाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे दूर कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उन्हें चोट लगी है और मैं उनसे पूरी रात गुस्सा था।'

उन्होंने आगे कहा, ‘जब भी हम अस्पताल जाते थे पिता से मिलने, मां और मैं गेम खेलते थे। मुझे नहीं पता था कि पापा कितने सीरियस हैं। अगर आप अस्पताल जाते रहते तो आपको लगता कि कुछ गलत है। हम तो मास्क को लेकर एक्साइटेड थे और डॉक्टर्स के साथ खेलने के लिए। उनके ड्रिप्स लगे थे और वह बोलते कि ये पतंग हैं।’