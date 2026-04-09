Jaya Bachchan Films: ये हैं जया बच्चन की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्में, 7 से कम नहीं एक भी मूवी का IMDb स्कोर

Jaya Bachchan Highest Rating Films: जया बच्चन आज 9 अप्रैल को जन्मदिन मना रही हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी सबसे ज्यादा रेटिंग वाली 10 फिल्मों के नाम बता रहे हैं।

बॉलीवुड में सफल करियर वाली हिरोइनों की बात जब होती है तब जया बच्चन का नाम जरूर लिया जाता है। जया बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत 15 साल की उम्र में बंगाली फिल्म महानगर से की थी। फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी। इसके बाद साल 1971 में जया बच्चन ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उनकी पहली हिंदी फिल्म का नाम गुड्डी था। आज यानी 9 अप्रैल को उनके बर्थ डे के मौके पर हम आपको जया बच्चन की 10 सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं। साथ ही, हम आपको बता रहे हैं कि ये फिल्में आप कहां देख सकते हैं।

कोशिश: इस लिस्ट में सबसे पहले साल 1972 में आई फिल्म कोशिश का नाम है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। इस फिल्म में जया बच्चन के साथ संजीव कुमार नजर आए थे। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म को गुलजार ने डायरेक्ट किया था।

चुपके चुपके: लिस्ट में दूसरे नंबर पर फिल्म चुपके-चुपके है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। फिल्म को हृषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म साल 1975 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म अभी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है।

शोले: लिस्ट में तीसरे नंबर पर जया बच्चन की फिल्म शोले है। फिल्म में जया बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी नजर आई थीं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। फिल्म को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

बावर्ची: लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म बावर्ची है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। फिल्म को हृषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म में जया बच्चन के साथ राजेश खन्ना नजर आए थे।

कल हो ना हो: लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कल हो ना हो का नाम है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। फिल्म को निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान जैसे कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

अभिमान: लिस्ट में छठे नंबर पर साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म अभिमान है। फिल्म को हृषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन नजर आए थे। फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

कभी खुशी कभी गम: लिस्ट में 7वें नंबर पर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जया बच्चन, काजोल, करीना कपूर और ऋतिक रोशन की फिल्म कभी खुशी कभी गम है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

मिली: लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म मिली है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। फिल्म को हृषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में जया बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन नजर आए थे।

हज़ार चौरासी की मां: लिस्ट में 9वें नंबर पर 1998 में आई फिल्म हज़ार चौरासी की मां है। फिल्म को गोविंद निहलानी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं।