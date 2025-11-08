जावेद जाफरी से उम्र में 31 साल छोटी है उनकी सौतेली बहन, इस फिल्म में बनी थी माधुरी दीक्षित की बेटी

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी की एक सौतेली बहन भी है जो फिल्मों में एक्टिव हैं। उन्होंने कई फिल्मों, वेब शो और वेब सीरीज में काम किया है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वो एक्टर जगदीप यानि सूरमा भोपाली की बेटी हैं।

हिंदी सिनेमा के सूरमा भोपाली एक्टर जगदीप ने अपने करियर में शानदार सपोर्टिंग किरदार निभाए। उनके यही किरदार आगे चलकर उनकी पहचान भी बने। उन्हीं की तरह उनके बड़े बेटे जावेद जाफरी ने भी फिल्मों में कदम रखा और अपनी एक्टिंग के साथ डांसिंग से भी ऑडियंस इम्प्रेस किया। वहीं छोटे बेटे नावेद भी एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक्टिव हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जगदीप की एक बेटी भी हैं जो कई फिल्मों, वेब शो और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं। जावेद जाफरी की ये सौतेली बहन हैं जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा। दोनों की उम्र में 31 सालों का फर्क है।

जगदीप की तीन शादियां एक्टर जगदीप ने अपने जीवन में तीन शादियां की थीं। पहली शादी नसीम बेगम से जिनसे तीन बच्चे हुए। इन बच्चों से जुड़ी अधिक जानकारी मौजूद नहीं है। दूसरी शादी सुगरा बेगम से की थी। इस शादी से जावेद जाफरी और नावेद जाफरी का जन्म हुआ। जावेद और नावेद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। वहीं तीसरी शादी नाजिमा नाम की महिला से की थी। इस शादी से उन्हें 1994 में बेटी मुस्कान का जन्म हुआ। मुस्कान अभी 31 साल की हैं। और जावेद जाफरी बेटे मीजान अपनी सौतेली बुआ से सिर्फ एक साल छोटे हैं।