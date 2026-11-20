जावेद अख्तर बोले- पाकिस्तान अब मुझे कभी विजा नहीं देगा, मैंने साल 2023 में वहां जाकर…
जावेद अख्तर ने बताया कि 2023 में पाकिस्तान में दिए उनके एक जवाब के बाद हंगामा हुआ था। उन्हें नहीं लगता कि अब कभी पाकिस्तानी वीजा मिलेगा।
गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को नहीं लगता कि पाकिस्तान उन्हें कभी वीजा देगा। इसकी वजह उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई। इस दौरान उन्होंने साल 2023 का एक किस्सा सुनाया, जब वह पाकिस्तान के लाहौर गए थे। वहां एक महिला ने उनसे ऐसा सवाल पूछा था, जिसका जवाब देने के बाद वहां सन्नाटा छा गया था। आइए बताते हैं पूरा किस्सा।
क्या हुआ था पाकिस्तान में?
जावेद अख्तर ने 'द लल्लनटॉप' को दिए इंटरव्यू में बताया, “फरवरी 2023 में मैं लाहौर गया था। वहां करीब ढाई हजार लोग मौजूद थे। सवाल-जवाब भी हो रहे थे। सब अच्छे सवाल कर रहे थे, तभी एक महिला खड़ी हो गईं। वो क्या होता है जब आप बादाम खा रहे होते हो तो बीच में एक कड़वा बादाम आ जाता है कभी-कभी। तो वो महिला कड़वा बादाम थीं। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा।”
पाकिस्तानी महिला ने जावेद अख्तर से क्या पूछा?
जावेद अख्तर ने आगे बताया, "महिला बोली, ‘देखिए आप यहां आए हैं, आपको यहां आए दो दिन हो गए हैं और हम आपसे कितनी अच्छी तरह मिल रहे हैं। तो आप लोग हमारे बारे में क्या समझते हैं कि हम लोग बड़े खराब हैं। हम तो ओपन आर्म्स से आपसे मिलते हैं। हमने कोई बम तो फेंका नहीं है आप पर और कोई गोली तो मार नहीं दी। तो आप भारत जाकर वहां के लोगों को समझाइए कि वो हमारे बारे में जो राय रखते हैं, वो बहुत गलत है। हम ऐसे नहीं हैं।’'
जावेद अख्तर बोले- मैं मुंबई से आता हूं
जावेद अख्तर बोले, "मैंने कहा, आपके यहां से बड़े-बड़े गायक आए हैं। नुसरत, मेहंदी अली खान, बड़े गुलाम अली। हमारे यहां उनके बड़े-बड़े फंक्शन हुए। फैज अहमद फैज जब इंडिया आए थे अटल जी के जमाने में, तो अटल जी ने उन्हें ऐसा रिसेप्शन दिलवाया था जैसे कोई हेड ऑफ स्टेट हो। राजभवन में ठहरते थे। सामने लाल बत्ती की गाड़ी चल रही है। ऐसी इज्जत उनकी हर जगह हुई, जहां उनके फंक्शन हुए। आपके यहां तो लता मंगेशकर का फंक्शन कभी नहीं हुआ। तो ये है आपकी आर्म्स खुली हुई हैं। हमारे यहां तो सब आए थे। बाकी बचा कि हम ये क्यों समझते हैं कि आप हम पर बम फेंक देंगे…मैं मुंबई से आता हूं। मैंने अपने शहर को जलते देखा है। तो वो जो लोग आए थे हमारे शहर को जलाने, वो स्वीडन से तो नहीं आए थे और वो आपके देश में आज भी खुले घूम रहे हैं। तो मुझे बताइए।"
जावेद अख्तर के जवाब के बाद छा गया था सन्नाटा
जावेद अख्तर ने आगे बताया, "इसके बाद सन्नाटा छा गया और अगले दिन मैं भारत आ गया। तो 24 घंटे लगे उन्हें ये समझने में कि मैंने क्या कहा। वहां बड़ा हंगामा हुआ है, लेकिन मैं भारत आ चुका था। इसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि वो दोबारा कभी मुझे पाकिस्तान बुलाएं। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब पाकिस्तान का विजा मिलेगा।"
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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