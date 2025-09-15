javed Akhtar tells story when Rekha took away cassette recorder from shabana azmis unlocked house जब शबाना को सबक सिखाने घर से कैसेट रिकॉर्डर उठा ले गई थीं रेखा, जावेद अख्तर ने सुनाया किस्सा, Bollywood Hindi News - Hindustan
जब शबाना को सबक सिखाने घर से कैसेट रिकॉर्डर उठा ले गई थीं रेखा, जावेद अख्तर ने सुनाया किस्सा

शबाना आजमी के पिता कभी अपने घर पर लॉक नहीं लगाते थे। जावेद अख्तर ने बताया कि एक बार रेखा शबाना से मिलने गईं तो उनका घर खुला पड़ा था तो रेखा दंग रह गईं फिर सबक सिखाया था।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 04:34 PM
शबाना आजमी और रेखा कई फिल्मों में साथ काम कर चुकी हैं। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। अब शबाना के पति जावेद अख्तर ने दोनों से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि शबाना के घर के दरवाजे खुले रहते थे। एक बार उन्हें सबक सिखाने के लिए रेखा उनके घर से कैसेट रिकॉर्डर उठा लाई थीं।

दरवाजे पर होती थी मैजिक आई

मेटाफर लिटफेस्ट के एक सेशन में जावेद अख्तर ने शबाना आजमी के घर से जुड़ा मजेदार किस्सा बताया। वह बोले, 'उनका घर अजीब था। मुंबई शहर के हर घर के दरवाजे पर एक जादुई आंख थीं, जिससे झांककर देखते थे कि घंटी किसने बजाई। शबाना का परिवार एक कॉटेज में रहता था उसका ढांचा आज भी वहां है। उनके घर का मेन गेट बंद नहीं हो सकता था, हमेशा खुला रहता था। दरवाजे भी खुले रहते थे और कोई भी कभी भी उनके घर में दाखिल हो सकता था। कैफी साहब कहते थे, 'मेरे घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे।' लोग वहां आया करते थे और दरबार लगा रहता था।'

जब शबाना से मिलने पहुंचीं रेखा

जावेद अख्तर ने बताया कि एक बार रेखा, शबाना आज़मी से मिलने उनके घर गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि घर के सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रेखा इस बात से काफी हैरान हुईं कि इतना बड़ा घर खुला कैसे है। यह साबित करने के लिए कि ऐसा ठीक नहीं और लापरवाही का सबक सिखाने के लिए उन्होंने ट्रिक आजमाई। वह घर के अंदर गईं, वहां रखा एक कैसेट प्लेयर उठाया और लेकर चली गईं। बाद में उन्होंने शबाना को फोन किया और उन्हें पूरी बात बताई।

सबक सिखाना था मकसद

जावेद अख्तर ने बताया कि रेखा ने फोन पर शबाना को साफ किया कि उन्होंने यह कदम सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए उठाया था। वह यह दिखाना चाहती थीं कि घर को इस तरह खुला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। रेखा ने कहा कि अगर कोई चोर होता, तो वह घर का सारा सामान लेकर चला जाता। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि शबाना और उनके परिवार को घर बंद रखने की अहमियत समझ आ सके।

