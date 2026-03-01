अमेरिका और इजराइल के हमले पर भड़के जावेद अख्तर, बोले- हद पार कर दी
अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर जावेद अख्तर ने अपना रिएक्शन दिया है। जावेद अख्तर ने अमेरिका और इजराइल पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि इस बार ट्रंप और इजराइल ने कुछ ज्यादा ही कर दिया।
अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर अपनी भड़ास निकाली है। जावेद अख्तर ने कहा कि ट्रंप और इजराइल ने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है।
जावेद अख्तर ने अमेरिका पर निकाली भड़ास
जावेद अख्तर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा- मुझे लगता है कि इस बार ट्रंप और इजराइल ने ज्यादा ही कर दिया है क्योंकि अगर उन्हें यह हिम्मत करने और इराक से ईरान जैसा करने दिया गया तो चीन दुनिया में अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो देगा।
जावेद अख्तर ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा- नेतन्याहू और ट्रंप जैसे सभी गुंडों ने दूसरों को दीवार पर धकेल दिया है और आखिर में दूसरों के पास निर्णायक तरीके से रिएक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
जावेद अख्तर के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आया है। एक यूजर ने लिखा- सर, इसकी चर्चा चीन से कीजिए, उनसे कुछ करने के लिए कहिए। जावेद अख्तर ने यूजर को रिप्लाई करते हुए लिखा- आपको और मुझे उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अंदाजा है। देखते हैं अब क्या होगा। एक यूजर ने लिखा- इस बार चीन सिर्फ देखना अफोर्ड नहीं कर सकता है।
क्या है पूरा मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजराइल और अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में ईरान पर 1,200 से ज्यादा बम गिराए हैं। इस हमले में इजराइल के प्रधानमंती नेतन्याहू ने शनिवार की देर रात खामनेई के मारे जाने का दावा किया था।इसके कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी उनके मारे जाने का दावा किया था। इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई की वजह से दुबई में भी हालात तनावपूर्ण हैं। कई एक्टर्स-एक्ट्रेस भी दुबई में फंसे हुए हैं। जन्नत एक्ट्रेस सोनल चौहान भी उन लोगों में से हैं जो दुबई में हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मदद मांगी है।
दुबई में फंसी एक्ट्रेस सोनल चौहान
एक्ट्रेस ने पोस्ट लिखकर कहा कि ईरान संकट के बीच वो दुबई में फंस गई हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि वो सुरक्षित भारत पहुंचना चाहती हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी, चल रहे संकट की वजह से मैं दुबई में फंस गई हूं। फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और अब भारत लौटने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। मैं सरकार से सुरक्षित घर वापसी का अनुरोध करती हूं। किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी हूं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
