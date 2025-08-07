जावेद अख्तर नहीं देखते थे कुछ सुपरस्टार्स की फिल्में, बोले- मुझे लगता था कि वे बुरे…

जावेद अख्तर का कहना है कि जब वह 17-18 साल के थे तबसे फिल्मों को लेकर उनकी चॉइस रही है। वह कुछ लोगों की फिल्में नहीं देखते थे जबकि वे सुपरस्टार थे। वहीं गुरु दत्त का उन पर बहुत प्रभाव था।

गुरु दत्त की कल्ट क्लासिक प्यासा 8 से 10 अगस्त को फिर से रिलीज हो रही है। मुंबई में प्रीमियर से पहले एक पैनल डिसकशन हुआ जिसमें जावेद अख्तर भी मौजूद थे। यहां जावेद अख्तर ने बताया कि वह टीनेज से ही गुरु दत्त से काफी प्रभावित थे। उन्होंने यह भी बताया कि उस उम्र में भी वह सिलेक्टिव थे। कई सुपरस्टार्स की फिल्में नहीं देखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वे एक्टिंग नहीं कर पाते।

गुरु दत्त के असिस्टेंट बनना चाहते थे जावेद अख्तर ने बताया कि वह जब टीनेजर थे तो गुरु दत्त के असिस्टेंट बनना चाहते थे। वह उनके काम से काफी प्रभावित थे। जावेद अपने चिरपरिचित अंदाज में बोले, यहां मैं थोड़ा बेतकल्लुफ होकर बोलूंगा। कॉलेज के दिनों में मैं गुरु दत्त से बहुत प्रभावित था। जब मैं 17-18 साल का भी था तो कुछ सुपरस्टार्स की फिल्में देखने से मना कर देता था क्योंकि मेरा मानना था कि वे बुरे एक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि मेरी कुछ चॉइसेज थीं। बतौर टीनेजर गुरु दत्त का मुझ पर बहुत प्रभाव था।