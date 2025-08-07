javed Akhtar says he was big fan of guru dutt used to not watch certain super star movie becaus they were bad actor जावेद अख्तर नहीं देखते थे कुछ सुपरस्टार्स की फिल्में, बोले- मुझे लगता था कि वे बुरे…, Bollywood Hindi News - Hindustan
जावेद अख्तर नहीं देखते थे कुछ सुपरस्टार्स की फिल्में, बोले- मुझे लगता था कि वे बुरे…

जावेद अख्तर का कहना है कि जब वह 17-18 साल के थे तबसे फिल्मों को लेकर उनकी चॉइस रही है। वह कुछ लोगों की फिल्में नहीं देखते थे जबकि वे सुपरस्टार थे। वहीं गुरु दत्त का उन पर बहुत प्रभाव था।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 02:59 PM
जावेद अख्तर नहीं देखते थे कुछ सुपरस्टार्स की फिल्में, बोले- मुझे लगता था कि वे बुरे…

गुरु दत्त की कल्ट क्लासिक प्यासा 8 से 10 अगस्त को फिर से रिलीज हो रही है। मुंबई में प्रीमियर से पहले एक पैनल डिसकशन हुआ जिसमें जावेद अख्तर भी मौजूद थे। यहां जावेद अख्तर ने बताया कि वह टीनेज से ही गुरु दत्त से काफी प्रभावित थे। उन्होंने यह भी बताया कि उस उम्र में भी वह सिलेक्टिव थे। कई सुपरस्टार्स की फिल्में नहीं देखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वे एक्टिंग नहीं कर पाते।

गुरु दत्त के असिस्टेंट बनना चाहते थे

जावेद अख्तर ने बताया कि वह जब टीनेजर थे तो गुरु दत्त के असिस्टेंट बनना चाहते थे। वह उनके काम से काफी प्रभावित थे। जावेद अपने चिरपरिचित अंदाज में बोले, यहां मैं थोड़ा बेतकल्लुफ होकर बोलूंगा। कॉलेज के दिनों में मैं गुरु दत्त से बहुत प्रभावित था। जब मैं 17-18 साल का भी था तो कुछ सुपरस्टार्स की फिल्में देखने से मना कर देता था क्योंकि मेरा मानना था कि वे बुरे एक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि मेरी कुछ चॉइसेज थीं। बतौर टीनेजर गुरु दत्त का मुझ पर बहुत प्रभाव था।

कम उम्र गई गुरु दत्त की जान

गुरु दत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था। उनकी बर्थ एनिवर्सरी का 100 साल सेलिब्रेशन चल रहा है। गुरु दत्त ऐक्टिंग और डायरेक्शन दोनों करते थे। उन्होंने 8 फिल्में डायरेक्ट की थीं। इनमें प्यासा भी शामिल थी। गुरु दत्त का निधन 39 साल की उम्र में हो गया था। रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें शराब की लत थी। एक रोज शराब के साथ नींद की गोलियां खाने के बाद वह नहीं उठ सके।

