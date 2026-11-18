जावेद अख्तर बोले, मैंने सोनिया गांधी की किताब पढ़ना शुरू किया है और मैं कैमरे पर कहना चाहता हूं…
Javed Akhtar Sonia Gandhi: जावेद अख्तर ने फिल्म ‘रामायण’, भगवान राम और सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ पर बात की। पढ़िए उन्होंने किस पर क्या कहा।
गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में यह किताब पढ़ना शुरू किया है और इसकी लेखन शैली उन्हें काफी पसंद आ रही है। हालांकि, जावेद ने यह भी साफ किया कि वह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और न ही उसके समर्थक हैं। इसके बावजूद वह सोनिया गांधी का बेहद सम्मान करते हैं।
क्या बोले जावेद अख्तर?
जावेद अख्तर ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, "मैंने अभी सोनिया गांधी की किताब पढ़ना शुरू किया है। मुझे यह बहुत दिलचस्प लग रही है। इसे पढ़ने में मजा आ रहा है। इसकी लेखन शैली बहुत सरल है, इसलिए आसानी से पढ़ी जा रही है। मैं पूरी किताब पढ़ने के बाद ही इस पर कुछ कह पाऊंगा। हालांकि, मैं यह बात रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं कि मैं सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं।"
सोनिया गांधी की किताब कब हुई लॉन्च?
सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को प्रकाशित हुई थी। इसके बाद 16 नवंबर को नई दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। इस मौके पर सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे।
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, किताब के लॉन्च कार्यक्रम में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल थे। इनके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पी. चिदंबरम और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी भी कार्यक्रम में पहुंचे थे।
रामायण पर भी बोले जावेद अख्तर
इसी कार्यक्रम में जावेद अख्तर ने फिल्म 'रामायण' को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उनकी बेटी और फिल्ममेकर जोया अख्तर इसे देख चुकी हैं। जावेद ने कहा, "मेरी बेटी जोया ने इसे देखा है और वह इसकी तारीफ कर रही है। वह बहुत मुश्किल से किसी चीज की तारीफ करती है। आज तक उसने मेरी तारीफ भी नहीं की।"
भगवान राम पर जावेद अख्तर ने क्या कहा?
वहीं, भगवान राम के बारे में बात करते हुए जावेद अख्तर ने कहा, "हो सकता है कि कई लोग मुझसे नाराज हों, लेकिन राम का सार हर भारतीय की रगों में बसता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। भले ही कभी-कभी उन्हें एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन वह उससे कहीं बढ़कर हैं। वह जीवन जीने का एक तरीका हैं।"
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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