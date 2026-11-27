जावेद अख्तर ने शराब की लत में किए 15 साल बर्बाद, बोले- कई गलत फैसले लेकर की गलतियां
जावेद अख्तर ने हाल ही में बताया कि कैसे शराब की लत की वजह से उनकी 80 साल की लाइफ में 15 साल बर्बाद हो गए। उन्होंने बताया कि इस वजह से उन्हें क्या नुकसान हुआ है।
जावेद अख्तर ने कई बार बताया है कि उन्हें शराब की लत थी। अब जावेद ने इस बारे में बात की और बताया कि कैसे ज्यादा शराब की लत की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ के 15 साल बर्बाद कर दिए। जावेद ने यह भी कहा कि इस शराब की लत की वजह से उन्होंने लाइफ में कई बड़ी गलतियां की हैं।
बरखा दत्त से बात करते हुए जावेद ने बताया कि शराब के साथ उनका क्या स्ट्रगल रहा है और क्या गलतिया उन्होंने की शराब छोड़ने से पहले। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आज भी उन्हें वो डेट याद है जब उन्होंने अपनी लास्ट ड्रिंक की थी और वो थी 31 जुलाई 1991
15 साल शराब की लत से हुए बर्बाद
जावेद से पूछा गया कि क्या उन्हें अफसोस है कुछ बातों का तो उन्होंने कहा, ‘हां मुझे बहुत अफोस हैं। अपने 8 दशकों की लाइफ पर बात करते हुए जावेद ने अनुमान लगाया कि उन्होंने लगभग 15 साल बर्बाद कर दिए अपनी शराब पीने की आदत और अपने गैर-जिम्मेदाराना रवैये की वजह से।’
जावेद ने कहा कि वह उस समय को और प्रोडक्टिवली यूज कर सकते थे। हो सकता वह और एक्सप्लोर करते और सबसे जरूरी कि लाइफ में कुछ लोगों को और सेन्सिटिविटी के साथ ट्रीट करते।
कब पी थी आखिरी बार शराब
जावेद ने बताया कि वह हर रात एक बॉटल शराब की पी लेते थे और आखिरी शराब उन्होंने 31 जुलाई 1991 को पी थी और तबसे लेकर अब तक उन्होंने शराब नहीं पी है।
शराब की वजह से की बड़ी गलतियां
क्या शराब में उन्होंने कुछ गलत फैसले लिए हैं तो इस पर जावेद ने कहा कि मैंने ज्यादातर कई ऐसे फैसले लिए जिनपर मुझे अफसोस है। मेरी एडल्ट लाइफ में जितनी बड़ी गलतियां मैंने की है वो शराब के नशे में की है। अगर मैं शराब नहीं पीता तो वो गलतियां नहीं करता।
जावेद की एक्स वाइफ कर चुकी हैं इस पर बात
विकी लालवाणी को दिए इंटरव्यू में जावेद की एक्स वाइफ हनी ने बताया था कि कैसे उनकी शादी में जावेद की शराब की लत बड़ी दिक्कत थी। हनी ने बताया था कि उस समय जावेद को प्रोफेशनल अचीवमेंट्स मिल रहे थे और वह दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते थे।
हनी ने कहा था, ‘हम दोनों काफी मैच्योर थे ये समझने के लिए कि शादी नहीं चल रही है। उन्होंने कई बार शराब छोड़ने की कोशिश की थी’। अब जब जावेद से इस बारे में पूछा दया तो उन्होंने कहा, ‘जब आप नशे में होते हो तो गलत फैसले लेते हो। आप लड़ने लगते हो ऐसे टॉपिक्स पर भी जो बड़े नहीं होते हैं। मैंने ये गलतियां की हैं।’
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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