किशोर कुमार के लिए गाना लिखने से जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, जब हुआ रिलीज तो बदल गई किस्मत
जावेद अख्तर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन एक गाने से बतौर लिरिसिस्ट उन्होंने अपना करियर शुरू किया और वो था सिंगर किशोर कुमार का सॉन्ग।
किशोर कुमार ने अपने करियर में कई यादगार और हिट गाने दिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका एक ऐसा गाना था जिसे लिखने से पहले जावेद अख्तर ने मना कर दिया था। लेकिन जब वो गाना लिखा गया और उसके साथ किशोर कुमार की आवाज मिली तो फिर वो सुपरहिट हो गया। यहां तक कि आज भी उस गाने को काफी पसंद किया जाता है।
किस गाने को लिखने से जावेद ने कर दिया था मना
जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो है देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। यह गाना फिल्म सिलसिला का है जिसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा लीड रोल में थे। यश चोपड़ा एक खास गाना बनाना चाहते थे इसके लिए। वह मिले साहिर लुधियानवी से मिले, लेकिन बात नहीं बन पाई।
यश चोपड़ा ने फिर जावेद को मनाया
यश फिर जावेद अख्तर के पास गए, लेकिन जावेद ने कहा कि मैं फिल्म की स्क्रिप्ट लिखता हूं, गाना नहीं। लेकिन यश चोपड़ा ने उन्हें मनाया और पहली बार उन्होंने गाना लिखा।
जब साथ आए जावेद और किशोर कुमार
जावेद के लिरिक्स और किशोर कुमार की आवाज ने इस गाने को अमर बना दिया। किशोर के साथ इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया। वहीं गाना अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया गया था। वहीं इसमें म्यूजिक शिव हरी ने दिया था।
किशोर कुमार थे शानदार एक्टर और सिंगर
किशोर कुमार के बारे में बता दें कि वह ना सिर्फ पॉपुलर सिंगर बल्कि शानदार एक्टर भी थे। किशोर ने ना सिर्फ हिंदी बल्कि बंगाली, मराठी, गुजराती और कन्नड़ जैसी कई अलग भाषाओं में भी गाया है। किशोर कुमार ने बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत 1946 में आई फिल्म शिकारी से की थी।
बतौर सिंगर पहला गाना
वहीं बतौर सिंगर उन्होंने अपना पहला गाना 1948 में फिल्म जिद्दी के लिए गाया। यह गाना देव आनंद पर फिल्माया गया था। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देव आनंद, ऋषि कपूर और धर्मेंद्र जैसे स्टार्स के लिए अपनी आवाज दी थी। फिल्म आराधना के गानों ने तो उन्हें और राजेश खन्ना को बड़ी सक्सेस दी थी।
किशोर कुमार को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी मिले थे जो उस समय एक बड़ा रिकॉर्ड था।
किशोर की पर्सनल लाइफ
किशोर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ काफी चर्चा में थीं। उन्होंने 4 शादी की थी। किशोर का 13 अक्टूबर 1987 को बंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।