जावेद अख्तर ने रिजेक्ट की ‘बॉर्डर 2’, बोले- नई फिल्म बना रहे हो तो नए गाने भी बनाओ या मान लो कि…

संक्षेप: Javed Akhtar on Border 2 Songs: जावेद अख्तर ने ‘बॉर्डर’ के गाने लिखे थे। मेकर्स चाहते थे कि वे ‘बॉर्डर 2’ का भी हिस्सा बनें, लेकिन उन्होंने मेकर्स का ऑफर रिजेक्ट कर दिया।

Border 2: ‘बॉर्डर 2’ साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। ये फिल्म 23 जनवरी के दिन थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। जावेद अख्तर, जिन्होंने ‘बॉर्डर’ के कई सारे गाने लिखे थे, उन्होंने बताया कि ‘बॉर्डर 2’ के लिए भी मेकर्स ने उनके पास आए थे। हालांकि, उन्होंने ‘बॉर्डर 2’ का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। क्यों? इसका भी जवाब जावेद अख्तर ने अपने इंटरव्यू में दिया है। आइए बताते हैं।

क्या बोले जावेद अख्तर? जावेद अख्तर ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा, “मेकर्स आए थे मेरे पास, ‘बॉर्डर 2’ के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास एक पुराना गाना है, जो पहले से ही हिट है और वो उसमें थोड़ा-सा बदलाव करके उसे फिर से रिलीज करना चाहते हैं। ये कोई बात हुई? नए गाने बनाओ या फिर मान लो कि आप उस लेवल का काम नहीं कर सकते।”

जावेद अख्तर का फूटा गुस्सा जावेद अख्तर ने आगे कहा, “जो बीत गया, उसे वैसा ही रहने दो। उसे रीक्रिएट करने की क्या जरूरत है? जब हम ‘बॉर्डर 1’ (1997) के लिए गाने लिख रहे थे तब हमारे सामने भी एक फिल्म थी, हकीकत (1964) और उसके गाने मामूली नहीं थे। चाहे वह ‘कर चले हम फिदा’ हो या ‘मैं यह सोचकर उसके दर से उठा था’। वे बहुत शानदार गाने थे। लेकिन हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया। हमने नए गाने लिखे, हमने बिल्कुल अलग गाने बनाए और लोगों को वे पसंद भी आए। आप फिर से फिल्म बना रहे हैं, तो नए गाने बनाओ। आप अतीत पर क्यों निर्भर हैं? इसका मतलब ही यही है कि आपने मान लिया है कि हम नहीं कर सकते। हम पिछली शान के साथ जिएंगे।”