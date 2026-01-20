Hindustan Hindi News
जावेद अख्तर ने रिजेक्ट की ‘बॉर्डर 2’, बोले- नई फिल्म बना रहे हो तो नए गाने भी बनाओ या मान लो कि…

जावेद अख्तर ने रिजेक्ट की ‘बॉर्डर 2’, बोले- नई फिल्म बना रहे हो तो नए गाने भी बनाओ या मान लो कि…

Javed Akhtar on Border 2 Songs: जावेद अख्तर ने ‘बॉर्डर’ के गाने लिखे थे। मेकर्स चाहते थे कि वे ‘बॉर्डर 2’ का भी हिस्सा बनें, लेकिन उन्होंने मेकर्स का ऑफर रिजेक्ट कर दिया।

Jan 20, 2026 09:54 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Border 2: ‘बॉर्डर 2’ साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। ये फिल्म 23 जनवरी के दिन थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। जावेद अख्तर, जिन्होंने ‘बॉर्डर’ के कई सारे गाने लिखे थे, उन्होंने बताया कि ‘बॉर्डर 2’ के लिए भी मेकर्स ने उनके पास आए थे। हालांकि, उन्होंने ‘बॉर्डर 2’ का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। क्यों? इसका भी जवाब जावेद अख्तर ने अपने इंटरव्यू में दिया है। आइए बताते हैं।

जावेद अख्तर ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा, “मेकर्स आए थे मेरे पास, ‘बॉर्डर 2’ के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास एक पुराना गाना है, जो पहले से ही हिट है और वो उसमें थोड़ा-सा बदलाव करके उसे फिर से रिलीज करना चाहते हैं। ये कोई बात हुई? नए गाने बनाओ या फिर मान लो कि आप उस लेवल का काम नहीं कर सकते।”

बॉर्डर 2 ट्रेलर

जावेद अख्तर ने आगे कहा, “जो बीत गया, उसे वैसा ही रहने दो। उसे रीक्रिएट करने की क्या जरूरत है? जब हम ‘बॉर्डर 1’ (1997) के लिए गाने लिख रहे थे तब हमारे सामने भी एक फिल्म थी, हकीकत (1964) और उसके गाने मामूली नहीं थे। चाहे वह ‘कर चले हम फिदा’ हो या ‘मैं यह सोचकर उसके दर से उठा था’। वे बहुत शानदार गाने थे। लेकिन हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया। हमने नए गाने लिखे, हमने बिल्कुल अलग गाने बनाए और लोगों को वे पसंद भी आए। आप फिर से फिल्म बना रहे हैं, तो नए गाने बनाओ। आप अतीत पर क्यों निर्भर हैं? इसका मतलब ही यही है कि आपने मान लिया है कि हम नहीं कर सकते। हम पिछली शान के साथ जिएंगे।”

अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही इस आइकॉनिक फिल्म में सनी देओल की वापसी हो रही है। उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी, दुश्मनों से लड़ते नजर आएंगे। यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से प्रेरित है।

वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
