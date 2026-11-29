Javed Akhtar ने पत्नी से छिपकर कराई थी सर्जरी, Shabana Azmi ने कहा था- 'तुम अंधे हो जाओगे!'
Javed Akhtar Kissa: जावेद अख्तर ने हाल ही में अपनी एक सर्जरी के बारे में बताया जो उन्होंने अपनी पत्नी शबाना आजमी से छिपकर कराई थी। जावेद अख्तर ने बताया कि उनकी पत्नी इस सर्जरी के खिलाफ थीं।
जावेद अख्तर और शबाना आजमी को साथ में रहते हुए 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। दोनों अक्सर एक दूसरे से जुड़े मजेदार किस्से बताया करते हैं। अब जावेद अख्तर ने बताया है कि कैसे उन्होंने पत्नी शबाना आजमी से छिपकर आंखों की सर्जरी करवा ली थी। जब जावेद अख्तर ने सर्जरी से पहले शबाना आजमी से आंखों की सर्जरी को लेकर बात की थी तब उन्होंने कहा था- तुम अंधे हो जाओगे।
जब कमजोर होने लगी थीं जावेद अख्तर की नजरें
भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी के साथ बातचीत में जावेद अख्तर ने दर्शकों को ये मजेदार किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि लगभग 15-16 साल पहले उनकी आंखें कमजोर होने लगी थीं जिसकी वजह से उन्हें आंखों के स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ा था। उन्हें डॉक्टर ने एक चश्मा दूर की नजर के लिए लिखा। वहीं, दूसरा चश्मा पास की नजर के लिए लिखा। हालांकि, इसी के डॉक्टर ने उन्हें एक सर्जरी के बारे में बताया जिससे उनकी समस्या दूर हो सकती है।
शबाना आजमी ने कहा- तुम अंधे हो जाओगे!
जावेद अख्तर बताते हैं, "मैंने शबाना को बताया कि एक प्रक्रिया है जिससे मेरी दूर और पास, दोनों की नजर ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा- तुम अंधे हो जाओगे! इन सब में मत पड़ो। और तुम कोई ग्रीक भगवान हो कि चश्मा नहीं पहन सकते हो? होश में आओ।"
शबाना आजमी से छिपकर कराई थी आंखों की सर्जरी
जावेद अख्तर ने बताया कि उस वक्त तो वो अपनी पत्नी की बातों से सहमत हो गए, लेकिन उनके कुछ और ही प्लान थे। उन्होंने पत्नी से छिपकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली थी। शबाना जब देश से बाहर यात्रा कर रही थीं, उस वक्त जावेद अख्तर ने अपनी आंखों की सर्जरी करवाई।
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जावेद अख्तर ने बताया कि जब सर्जरी के बाद उन्होंने पहली बार आंख खोली, तो उन्हें लगा कि उनके बगल में दो नर्सें बैठी हैं। नर्सों ने उनसे कहा था कि वे उन्हें बता देंगी कि कब जाना है, तब तक उन्हें इंतजार करना होगा। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि असल में वहां सिर्फ एक ही नर्स थी।
सोते वक्त भी जावेद अख्तर को पहनना पड़ता था चश्मा
जावेद अख्तर ने बताया कि जब वो घर गए थे तो डॉक्टर ने उन्हें आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे दिए थे। उन्हें वो चश्मे सोते वक्त भी पहनने थे। इसी के साथ डॉक्टर ने उन्हें आंखों में डालने के लिए दवाई भी दी थी। डॉक्टर ने उनसे कहा था कि वो तीन दिन बाद चश्मा निकाल सकते हैं।
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100 साल की उम्र में भी ठीक रहेंगी आंखें
जावेद अख्तर आगे बताते हैं, "तीन दिन बाद, मैंने चश्मा निकाला और देखा कि हमारे यहां रंगीन टीवी है। उसे देखकर बहुत अच्छा लगा था।" जावेद अख्तर ने बताया कि वो क्यों नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोगों को बताते हैं जब वो 100 साल के हो जाएंगे तो शायद उनके बाल झड़ चुके होंगे, दांत नहीं होंगे, झुर्रियां आ गई होंगी, घुटने खराब हो गए होंगे, लेकिन उनकी आंखें ठीक रहेंगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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