‘अश्लीलता पास कर दी जाती हैं और...’, फिल्मों की सेंसरशिप पर क्या बोले जावेद अख्तर

फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने हाल ही में एक इवेंट में आदमियों की मेंटल हेल्थ और फिल्मों में सेंसरशिप को लेकर बात की। जावेद अख्तर ने कहा कि जिन फिल्मों में अश्लीलता होती है वो पास हो जाती हैं और जिन फिल्मों में समाज का आईना दिखाया जाता है उन्हें पास होने में समस्या झेलनी पड़ती है।

फिल्म सेंसरशिप पर क्या बोले जावेद अख्तर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अनंतरंग मेंटल हेल्थ सांस्कृतिक महोत्सव में बात करते हुए जावेद अख्तर ने कहा, “इस देश में, फैक्ट ये है कि अश्लीलता पास कर दी जाती है, उन्हें नहीं पता कि ये गलत वैल्यूज हैं, यह एक पुरुषवादी दृष्टिकोण है जो महिलाओं को अपमानित करता है और ये असंवेदनशील है। जिसे पास नहीं किया जाएगा वो है समाज को आईना दिखाने वाली चीजें।”

जावेद अख्तर ने कहा कि फिल्में समाज में खुलने वाली खिड़की हैं जिससे आप झांक सकते हैं और फिर खिड़की बंद करते हो, लेकिन खिड़की बंद करने से वो ठीक नहीं हो जाएगा जो समाज में हो रहा है।

