javed Akhtar got angry Over User Called Him Pakistan on independence day post 'जब तुम्हारे बाप-दादा अंग्रेजों के जूते चाट...' जावेद अख्तर को ट्रोल ने कहा 'पाकिस्तानी', भड़के राइटर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडjaved Akhtar got angry Over User Called Him Pakistan on independence day post

'जब तुम्हारे बाप-दादा अंग्रेजों के जूते चाट...' जावेद अख्तर को ट्रोल ने कहा 'पाकिस्तानी', भड़के राइटर

जावेद अख्तर ने 15 अगस्त को एक्स अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए देशवासियों को बधाई दी। जावेद के इस पोस्ट पर एक यूजर ने उन्हें पाकिस्तानी बताते हुए ट्रोल किया। ऐसे में भला जावेद कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने उसे जमकर लताड़ा।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 06:04 AM
share Share
Follow Us on
'जब तुम्हारे बाप-दादा अंग्रेजों के जूते चाट...' जावेद अख्तर को ट्रोल ने कहा 'पाकिस्तानी', भड़के राइटर

गीतकार-राइटर जावेद अख्तर हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। जावेद सोशल मीडिया पर न सिर्फ एक्टिव रहते है, बल्कि यूजर्स के हर कमेंट कर पर उनकी पैनी नजर रहती हैं। यही नहीं, जावेद ट्रोलर्स को हर बार करारा जवाब देते भी नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ बीते रोज यानी 15 अगस्त को भी हुआ। जावेद अख्तर ने 15 अगस्त को एक्स अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए देशवासियों को बधाई दी। जावेद के इस पोस्ट पर एक यूजर ने उन्हें पाकिस्तानी बताते हुए ट्रोल किया। ऐसे में भला जावेद कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने उसे जमकर लताड़ा।

15 अगस्त के पोस्ट पर ट्रोल हुए जावेद

15 अगस्त को जावेद अख्तर ने अपने एक्स एकाउंट पर पोस्ट शेयर कर इस खास दिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, 'मेरे सभी भारतीय भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें यह भूलना नहीं चाहिए की आजादी हमें थाली में परोस के नहीं दी गई थी। आज हमें उन लोगों को याद करना चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए जो हमें आजादी दिलवाने के लिए जेल गए थे। जो फांसी पर चढ़ गए थे। हमें इस अनमोल तोहफे को नहीं गवाना चाहिए।' जावेद के इस पोस्ट पर कई यूजर्स के कमेंट्स आए। लेकिन एक यूजर ने कुछ ऐसा लिखा, जिसे देखकर वो लाल पीले हो उठे।

जावेद अख्तर

तुम्हारे बाप-दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे

दरअसल, जावेद अख्तर के इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'आपका स्वतंत्रता दिवस तो 14 अगस्त है।' बस फिर क्या था, जावेद ने उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, 'बेटा जब तुम्हारे बाप-दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे। तब मेरे बुजुर्ग देश की आजादी के लिए काला पानी में मर रहे थे। अपनी औकात में रहे।' जावेद के इस जवाब का सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने सपोर्ट किया।

Javed Akhtar 15 August

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।