जावेद अख्तर ने दिया सलीम खान का हेल्थ अपडेट, बोले- वह बेहतर हैं और अब...
जावेद अख्तर और सलीम खान काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड है। अब सलीम खान जो काफी समय से अस्पताल में भर्ती हैं, उनका हेल्थ अपडेट जावेद ने दिया है।
सलमान खान के पिता सलीम खान को 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था।तबसे लेकर अब तक सलीम अस्पताल में ही हैं। खान परिवार अस्पताल में उनसे मिलने जाता रहता है। खबर आई थी कि सलीम का ब्रेन हेमरेज ट्रीटमेंट हुआ और अब वह स्टेबल हैं।
कैसा है सलीम खान का हाल
खैर अब सलीम के दोस्त जावेद अख्तर का अपडेट सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में दिल्ली में एक बुक लॉन्च के दौरान जावेद ने कहा कि सलीम अब बेहतर हैं। वह रिकवर कर रहे हैं। वह चेयर पर बैठ पा रहे हैं और बात कर रहे हैं मतलब अब बेहतर हैं।
कई सेलेब्स गए थे सलीम से मिलने
बता दें कि जावेद, सलीम से मिलने अस्पताल भी गए थे। वैसे जावेद के अलावा भी कई सेलेब्स सलीम का हेल्थ अपडेट लेने अस्पताल गए थे जिसमें आमिर खान, शाहरुख खान, रितेश देशमुख, संजय दत्त, रणवीर सिंह भी हैं।
आमिर खान ने भी दिया था हेल्थ अपडेट
इससे पहले आमिर खान ने एक इवेंट के दौरान कहा था, ‘मैं सलीम साहब से मिलने गया था। पर्सनली तो मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन परिवार वालों से मिला। अलविरा जी ने मुझे बताया कि वह अब बेहतर हैं। हम सब दुआ कर रहे हैं कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं और जल्दी घर आ जाएं।’
डेजी शाह ने भी बताया था सलीम का हाल
वहीं डेजी शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, मैं सलीम सर से मिल तो नहीं पाई, लेकिन मैं सलमान सर के साथ टच में हूं। सलीम सर अब बेहतर हैं। वह अब खतरे से बाहर हैं।
बता दें कि जब सलीम अस्पताल में भर्ती हुए थे जब वहां के डॉक्टर ने मीडिया के सामने स्टेटमेंट देकर सलीम का अपडेट दिया था और बताया था कि उन्हें वेन्टिलेटर पर रखा गया था क्योंकि जब वह अस्पताल आए थे जब उन्हें झटके लग रहे थे और उनका बीपी भी बहुत ज्यादा था।
हालांकि डॉक्टर के स्टेटमेंट से सलमान खान और पूरा परिवार काफी नाराज हुआ था। वे नहीं चाहते थे कि बिना उनकी मर्जी के स्टेटमेंट दिया जाए क्योंकि यह पर्सनल मैटर है। उन्होंने कहा कि जब कोई अपडेट देना होगा तो वे खुद दे देंगे। उन्होंने फिर क्लीयर किया कि अब सलीम को लेकर कोई अपडेट ना दिया जाए।
वैसे तबसे लेकर अब तक ना तो डॉक्टर्स और ना ही अस्पताल की टीम की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।