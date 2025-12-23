नीतीश कुमार पर फिर भड़के जावेद अख्तर, बोले- क्या हिंदू महिलाओं का घूंघट…
बिहार के सीएम नीतीश कुमार की हिजाब खींचने वाली हरकत पर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने एक बार फिर से गुस्सा निकाला है। जावेद का कहना है कि वह नास्तिक हैं तो क्या लोगों को मंदिर, मस्जिद और चर्च से बाहर खींचने लगेंगे?
जावेद अख्तर ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हिजाब खींचने वाली हरकत पर गुस्सा निकाला है। जावेद का कहना है कि किसी के साथ कोई जबरदस्ती कैसे कर सकता है। उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल किया कि क्या किसी हिंदू महिला का घूंघट वह खींच सकते थे। महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उनके पुरुष और पावर में होने के घमंड को दिखाता है।
क्या बोले जावेद अख्तर
जावेद बोले इंडिया टुडे से बात कर रहे थे। हिजाब वाली घटना पर बोले, 'शायद मैं एक नास्तिक हूं, मैं धर्म में यकीन नहीं करता। इसका मतलब ये है कि मैं मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाकर लोगों को खींचूं? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? या किसी और को ऐसा करना चाहिए? आप विरोध कर सकते हैं, अपने तर्क दे सकते हैं और अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं ताकि लोग आपके नजरिए को समझें लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। खासकर एक महिला के साथ, चाहे वह मुस्लिम महिला हो या कोई भी महिला हो, आप ऐसा व्यवहार कतई नहीं कर सकते।
क्या हिंदू महिला का घूंघट खींचते?
जावेद का मानना है कि नीतीश कुमार का यह एक्शन उनके पुरुषवादी, कट्टर और पावर में होने के दंभ को दर्शाता है। जावेद ने सवाल किया कि भारत के कई क्षेत्रों में हिंदू महिलाएं घूंघट पहनती हैं, क्या नीतीश उनका घूंघट खींचेंगे? वह बोले, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई ऐसा कैसे कर सकता है?
जावेद ने किया था ट्वीट
हिजाब खींचने की घटना के बाद जावेद अख्तर ने ट्वीट भी किया था। उनका ट्वीट था, 'जो भी मुझे थोड़ा बहुत भी जानता है, उसे पता है कि मैं पर्दा प्रथा के कितना खिलाफ हूं लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी भी तरह से मिस्टर नीतीश कुमार की मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ की गई हरकत की स्वीकार कर लूंगा। श्री नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।
क्या थी घटना
नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया था। इस इवेंट में 1000 डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे थे। नीतीश की इस हरकत की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई थी।
