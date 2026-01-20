जावेद अख्तर ने धुरंधर देखकर क्यों किया आदित्य धर को कॉल, पहले ढूंढकर निकाला फोन नंबर और फिर...
Javed Akhtar: जावेद अख्तर ने बताया कि फिल्म धुरंधर देखने के बाद उन्होंने आदित्य धर का नंबर ढूंढकर निकाला और फिर उन्हें कॉल किया। जानिए जावेद अख्तर ने उन्हें कॉल करके क्या बातचीत की।
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बावजूद अभी तक सिनेमाघरों में डटी हुई है। मशहूर स्क्रिप्ट और लिरिक्स राइटर जावेद अख्तर ने फाइनली यह फिल्म देखी है और इसे देखने के बाद उन्होंने 'धुरंधर' के निर्देशक आदित्य धर को कॉल किया। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने आदित्य धर को फिल्म की तारीफ करने के लिए किया, फिल्म की बुराई करने के लिए किया, या फिर फिल्म के बारे में कोई ऐसा फीडबैक देने के लिए जिसे सुधारा जा सकता था?
फिल्म देखकर किया डायरेक्टर को कॉल
धुरंधर देखने के बाद जावेद अख्तर इस फिल्म से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने खुद डायरेक्टर आदित्य धर का नंबर खोजकर निकाला और उन्हें इसके बारे में पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए कॉल किया। अख्तर ने इसे एक बेहतरीन और बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई फिल्म बताया। जूम को दिए एक इंटरव्यू में धुरंधर की तारीफ करते हुए जावेद अख्तर कहा, “मैंने धुरंधर देखी, यह एक शानदार फिल्म है, बहुत अच्छे से बनी है। मैंने डायरेक्टर का नंबर ढूंढा और उन्हें फोन करके यह फिल्म बनाने के लिए बधाई दी। यह एक अच्छी फिल्म है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनी है।”
जावेद अख्तर ने क्यों किया लिखने से मना
जावेद अख्तर फिल्म बॉर्डर-2 को लेकर भी सुर्खियों में हैं। वॉर मूवी के बारे में जावेद अख्तर ने इंडिया टुडे को बताया था कि उनसे विनती की गई थी कि वो 'घर कब आओगे' और 'जाते हुए लम्हों', गानों के लिरिक्स लिखने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इन गानों के लिरिक्स लिखने से इनकार कर दिया था। जावेद अख्तर ने कहा, "उन्होंने मुझसे फिल्म के लिए लिखने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे सच में लगता है कि यह एक तरह की बौद्धिक और क्रएटिव दिवालियापन है। आपके पास एक पुराना गाना है जो अच्छा चला था।"
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।