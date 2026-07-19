अभिवादन को झुकीं तो भीड़ ने दिखाया असली रंग, 'धुरंधर' फेम सिंगर को खींचा, गलत ढंग से छुआ
Jasmine Sandlas Video Viral: देहरादून में कॉन्सर्ट के दौरान धुरंधर फेम सिंगर के साथ हुई घटिया हरकत। अभिवादन को आगे बढ़ीं तो भीड़ ने खींचा, गलत ढंग से छुआ।
फिल्म 'धुरंधर' का 'शरारत' सॉन्ग गाने वाली सिंगर जैस्मिन सैंडलस देहरादून में आयोजित एक इवेंट में परफॉर्म करने के दौरान भीड़ की बेहूदा हरकतों का शिकार हो गईं। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग ऑडियंस के इस तरह पेश आने की निंदा कर रहे हैं। माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर एक यूजर ने इस कॉन्सर्ट का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडलस को भीड़ ने घेर लिया और अनुचित ढंग से छुआ। वह देहरादून में परफॉर्म कर रही थीं। उनके गाना खत्म करने के बाद भीड़ की सबसे आगे वाली कतार ने चीयर किया, उनकी तरफ गुलाब बढ़ाए, हाथ मिलाने की तरफ उनकी ओर बढ़ाने लगे।
...और फिर भीड़ ने दिखा दिए असली रंग
यूजर ने लिखा, "वह (सिंगर) जैसे ही उनकी ओर बढ़ीं और थोड़ा झुकीं ताकि फैंस का प्यार और उनके द्वारा ऑफर किए गए गुलाब ले सकें, कुछ लोगों ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और उन्हें गलत ढंग से छुआ। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और ठीक से पेश आना चाहिए। भगवान जाने कब भीड़ यह समझेगी।" वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डीप नेक पहनीं जैस्मिन को लोग गलत ढंग से छू रहे हैं और उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगर किसी तरह इस सिचुएशन से निकलीं।
कमेंट सेक्शन में लोगों ने निकाला गुस्सा
सिंगर को वीडियो में फैंस के फूल और तोहफे लेने के बाद लोगों से पीछे हटने के लिए कहते देखा जा सकता है। उनकी टीम भी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती नजर आ रही है। 'तरस नहीं आया तुझको', 'इल्लीगल वेपन्स 2.0', 'इश्क दा सुट्टा' और धुरंधर का टाइटल ट्रैक गा चुकीं जैस्मिन के इस वीडियो पर लोगों ने गुस्सा निकाला है। एक यूजर ने लिखा- अगर कोई सिंगर आपका मनोरंजन करने आती है, तो आपको उसे छूने का अधिकार किसने दिया? वहीं दूसरे ने लिखा भारतीय ऑडियंस अपनी औकात दिखा ही देती है। इन्हीं वजहों से सभी बदनाम होते हैं। इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने किए हैं। मालूम हो कि 'धुरंधर', और 'धुरंधर-2' से जैस्मिन के गाने चार्टबस्टर हिट रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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