जनवरी 2026 में रिलीज हो रही हैं ये फिल्में, सिर्फ ये एक फिल्म पड़ सकती है सब पर भारी

संक्षेप: अब नए साल को शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में फैंस अभी से जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों के इंतजार में बैठे हैं। जनवरी 2026 में सिर्फ एक ही फिल्म सब पर भारी पड़ सकती है।

साल 2026 में कई शानदार फिल्में थिएटर पर दस्तक देने वाली हैं। सालों से इन फिल्मों का इंतजार किया जा रहा था। अब अपने फेवरिट स्टार को स्क्रीन पर देखने का इंतजार हो रहा है। जनवरी का महीना शुरू होते ही ऑडियंस के लिए मनोरंजन का पिटारा खुल जाएगा। इस महीने जहां बॉलीवुड की एक बड़ी वॉर-ड्रामा फिल्म आ रही है, वहीं साउथ की कुछ बड़ी पैन-इंडिया फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

द राजा साब इस महीने की शुरुआत प्रभास की फिल्म द राजा साब से होने वाली है. ये फिल्म 8 या 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म बताई जा रही है, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रभास की पैन-इंडिया अपील को देखते हुए यह हिंदी ऑडियंस के लिए भी एक बड़ी रिलीज होगी। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी विलेन के अवतार में दिखाई देंगे.

चथा पचा: द रिंग ऑफ राउडीज 11 जनवरी 2026 को एक और फिल्म 'चथा पचा: द रिंग ऑफ राउडीज' भी रिलीज होने जा रही है। फिलहाल, इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है.

ह्यूमन कोकीन 15 जनवरी 2026 को ह्यूमन कोकीन नाम की फिल्म आने की खबर है। रिलीज डेट सामने होने के बावजूद, इसके कलाकारों और कहानी के बारे में अधिक जानकारी मौजूद नहीं है.