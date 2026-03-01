दुबई एयरपोर्ट पर फंसी जन्नत एक्ट्रेस सोनल चौहान, पीएम मोदी से मांगी सुरक्षित भारत लौटने की मदद
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर मदद मांगी है। एक्ट्रेस ने बताया है कि ईरान संकट के बीच दुबई में फंस गई हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि वो सुरक्षित भारत पहुंचना चाहती हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है।
ईरान पर हुए मिसाइल हमले के बाद मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़ गए हैं। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर मिसाइल हमलों से वॉर का माहौल बना दिया है। ईरान भी जवाब देते हुए इजरायल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर पर मिसाइल दाग रहा है। इसका असर दुबई पर भी देखा जा रहा है। हाल में दुबई की सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान फंस गई हैं। एक्ट्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक पोस्ट शेयर करते हुए मदद मांगी है। एक्ट्रेस ने कहा कि वो भारत वापस आना चाहती हैं लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।
सोनल चौहान ने पीएम मोदी से मांगी मदद
सोनल चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी, चल रहे संकट की वजह से मैं दुबई में फंस गई हूं। फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और अब भारत लौटने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। मैं सरकार से सुरक्षित घर वापसी का अनुरोध करती हूं। किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी हूं।'
फिल्मों में आई हैं नजर
इमरान हाशमी के साथ फिल्म जन्नत में नजर आई सोनम पेशे से एक्टर, मॉडल और सिंगर हैं। उन्हें फिल्मों में पसंद किया गया था। सोनल सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ फिल्मों का भी बड़ा नाम हैं। एक्ट्रेस ने नागार्जुन के साथ द घोस्ट और प्रभास के साथ आदिपुरुष में काम किया था।
पीवी सिंधु ने शेयर किया था आंखों देखा मंजर
सोनल के अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी इस संकट में फंस गई हैं। सिंधु ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए बर्मिंघम जा रही थीं। लेकिन अब वो इस संकट में फंस गई हैं। पीवी सिंधु ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस घटना का ज़िक्र किया है। उन्होंने बताया कि वो अपने सिर के ऊपर से गुजरती मिसाइलों की आवाज सुन रही थीं। उन्होंने अपने आंखों के सामने भयानक मंजर को देखा है। सिंधु ने एयरपोर्ट का वीडियो भी शेयर किया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
