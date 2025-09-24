'वश' की एक्ट्रेस जानकी को भी मिला है नेशनल अवॉर्ड, शाहरुख-रानी जैसे स्टार्स के बीच खो सा गया नाम

Janki Bodiwala Won National Award: वश और ‘शैतान’ जैसी फिल्मों में दिमाग हिला देने वाला रोल कर चुकीं एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला को भी नेशनल अवॉर्ड मिला है। हालांकि शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी जैसे स्टार्स के बीच उनका नाम कहीं खो सा गया।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के नेशनल अवॉर्ड जीतने की चर्चा चारों तरफ है, लेकिन इसी साल एक ऐसी एक्ट्रेस ने भी नेशनल अवॉर्ड जीता है, जिसके काम ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। फिल्म 'वश' और 'वश लेवल 2' में अहम रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला ने शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी जैसे स्टार्स के बीच गुजराती फिल्म 'वश' में दमदार एक्टिंग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब जीत लिया। हालांकि शाहरुख-रानी की तरफ जानकी के नाम की कहीं चर्चा नजर नहीं है। यह वही फिल्म है जिसे हिंदी में रीमेक करके अजय देवगन और आर माधवन की 'शैतान' बनाई गई थी।

जानकी बोदीवाला को मिला अवॉर्ड कम लोग जानते हैं कि 'शैतान' में भी जानकी बोदीवाला ने ही उस लड़की का किरदार निभाया था जिसे तांत्रिक सम्मोहित कर लेता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस रोल को जानकी जितने परफेक्शन से कर पाने वाली दूसरी एक्ट्रेस मेकर्स को नहीं मिल रही थी। 'वश' का दूसरा पार्ट 'वश लेवल-2' इसी साल रिलीज किया गया है और इसे बॉक्स ऑफिस पर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। जानकी ने साबित कर दिया कि उनके टैलेंट को मैच कर पाना इतना आसान नहीं है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी खुशी फॉलोअर्स के साथ साझा की है।