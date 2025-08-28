लालबागचा राजा के दर्शन करने सिद्धार्थ संग पहुंची जाह्नवी, भीड़ में हुईं परेशान; लोग बोले- अग वह…

इन दिनों सभी लालबागचा राजा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सभी को बप्पा का आशीर्वाद लेना है। अब जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा साथ में परम सुंदरी की रिलीज से पहले बप्पा का आर्शीवाद लेने पहुंचे और उनका वीडियो वायरल हो रहा है।

जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है। दोनों इस फिल्म का खूब जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। अब फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले दोनों लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान का दोनों का वीडियो सामने आया है। हालांकि भीड़ में जाह्नवी थोड़ी अनकंफर्टेबल दिखती हैं।

क्या है वीडियो में वीडियो में आप देखेंगे कि जाह्नवी भीड़ में आगे जाती हैं। उनके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है कि वह भीड़ में परेशान हो रही हैं। उसके पीछे वहीं सिद्धार्थ नजर आ रहे हैं।

लोगों के कमेंट एक ने कमेंट किया, 'ऐसे भीड़ में क्यों भेजा, अगर वह अनकंफर्टेबल है तो?' एक ने लिखा कि जाह्नवी को कितना अजीब लग रहा है, समझ सकते हैं। एक ने यह भी लिखा कि ये देखकर अच्छा लगा कि वीआईपी एंट्री नहीं है।

चेन्नई एक्सप्रेस से हो रही फिल्म की तुलना बता दें कि फिल्म की कुछ दिनों से दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से तुलना हो रही है। इस पर जाह्नवी ने कहा, वह हिट फिल्म थी और आइकॉनिंग भी। लेकिन दीपिका ने फिल्म में तमिलियन किरदार निभाया था। अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह उन लोगों द्वारा किया जा रहा जनरलाइज किया जा रहा है जो दोनों फिल्मों की तुलना कर रहे हैं। मैं फिल्म में केरल से हूं।