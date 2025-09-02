Janhvi Kapoor To Star In Mother Sridevi Chaalbaaz Remake Report जाह्नवी कपूर के हाथ लगा बड़ा मौका, मां श्रीदेवी की इस फिल्म के रीमेक में कर सकती हैं काम, Bollywood Hindi News - Hindustan
जाह्नवी कपूर के हाथ लगा बड़ा मौका, मां श्रीदेवी की इस फिल्म के रीमेक में कर सकती हैं काम

जाह्नवी कपूर ने अब तक अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है और उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। अब खबर आ रही है कि जाह्नवी को श्रीदेवी की एक हिट फिल्म के रीमेक करने का मौका मिला है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 09:01 AM
जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी हाल ही में रिलीज हुई है जिसे अच्छा रिस्पॉन्स ही मिल रहा है। जाह्नवी की परफॉर्मेंस की तारीफ भी हो रही है और इस बीच खबर आ रही है कि श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म चालबाज का रीमेक बनने वाला है। इतना ही नहीं खबर ऐसी भी आ रही है कि श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर इस फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं।

क्या है खबर

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जाह्नवी के लिए चालबाज फिल्म से ज्यादा है। यह एक इमोशन है। उन्होंने चालबाज में लीड रोल निभाने का मौका तो लपक लिया है, लेकिन वह इस काम को बहुत सावधानी से कर रही हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक जाह्नवी अपने क्लोज लोगों से राय ले रही हैं चालबाज रीमेक के लिए। वह एक्साइटेड हैं, लेकिन कम्पैरिजन को लेकर परेशान भी हैं। उम्मीद है कि वह सितंबर के अंत तक चालबाज़ रीमेक पर फैसला ले लेंगी।

पहले श्रद्धा के फिल्म करने की थी खबर

वैसे बता दें कि पहले खबर आई थी कि श्रद्धा कपूर फिल्म के रीमेक में नजर आएंगी। लेकिन फिल्म बनी नहीं और अब तो जाह्नवी का नाम सामने आ गया है।

अपकमिंग फिल्म

जाह्नवी की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह अब सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में नजर आएंगी जिसमें उनके साथ वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी हैं। कुछ दिनों पहले फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

