जाह्नवी कपूर ने खूबसूरत दिखने के लिए करवाई है कई सर्जरी, एक्ट्रेस बोलीं- मेरी मां ने मुझे...

संक्षेप: जाह्नवी कपूर को लेकर कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं कि उन्होंने चेहरे पर कई सर्जरी करवाई है। अब जाह्नवी ने अपने खिलाफ एक दावे पर बात की जिसमें बताया गया कि उन्होंने अपर लिप की सर्जरी करवाई है।

जाह्नवी कपूर ने जबसे फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की है तबसे उनको लेकर काफी अफवाहें आती हैं कि उन्होंने लिप सर्जरी करवाई है या बाकी कई सर्जरी। जाह्नवी ने इस पर कभी ओपनली बात नहीं की है, लेकिन अब उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ी और बताया कि ये सब बकवास है। दरअसल, जाह्नवी ने एक वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया जिसमें एक डॉक्टर ने ये दावा किया कि जाह्नवी ने अपने चेहरे पर काफी कुछ किया है स्पेशयली बफैलो प्लास्टी।

क्या बोलीं जाह्नवी दरअसल, जाह्नवी और करण जौहर साथ में ट्विंकल और काजोल के शो टू मच में आए। इस दौरान जाह्नवी बोलती हैं मैंने एक वीडियो देखा जिसमें खुद को डॉक्टर बताने वाले एक शख्स ने कहा कि चलिए रिव्यू करते हैं कि इस इंसान ने अपने चेहरे पर क्या किया है। उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा बफैलो प्लास्टी।

जाह्नवी की सबको सीख जाह्नवी ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ किया है वो काफी सोच समझकर और सही तरीके से किया है। जाहिर सी बात है कि मेरी मां ने मुझे गाइड किया है। मैं सभी यंग लड़कियों को कहना चाहूंगी कि जो भी ऐसी वीडियो देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि मुझे भी ये बफैलो प्लास्टी करना है और कुछ गलत हो जाता है तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंसी काफी जरूरी है।'

जाह्नवी ने जेनजी में बॉडी इमेज और सोशल मीडिया को लेकर प्रेशर पर बात की। उन्होंने कहा, ‘मैं उन यंग लड़की में से थी जो सोशल मीडिया से काफी इफेक्ट होती थी। मैं नहीं चाहती कि यंग लड़कियां भी इससे प्रभावित हो। मैं इसमें काफी विश्वास करती हूं कि आप वही करो जो आप हो, जिससे आपको खुशी हो।’

बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि बफैलो प्लास्टी एक कॉस्मैटिक सर्जरी है जिससे अपल लिप को थोड़ा उठाया जाता है।