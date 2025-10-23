Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडJanhvi Kapoor Slam Self Proclaimed Doctors Claiming She Underwent Surgery To Enhance Her Upper Lip Says I Had Mom Guide
जाह्नवी कपूर ने खूबसूरत दिखने के लिए करवाई है कई सर्जरी, एक्ट्रेस बोलीं- मेरी मां ने मुझे...

जाह्नवी कपूर ने खूबसूरत दिखने के लिए करवाई है कई सर्जरी, एक्ट्रेस बोलीं- मेरी मां ने मुझे...

संक्षेप: जाह्नवी कपूर को लेकर कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं कि उन्होंने चेहरे पर कई सर्जरी करवाई है। अब जाह्नवी ने अपने खिलाफ एक दावे पर बात की जिसमें बताया गया कि उन्होंने अपर लिप की सर्जरी करवाई है।

Thu, 23 Oct 2025 08:09 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जाह्नवी कपूर ने जबसे फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की है तबसे उनको लेकर काफी अफवाहें आती हैं कि उन्होंने लिप सर्जरी करवाई है या बाकी कई सर्जरी। जाह्नवी ने इस पर कभी ओपनली बात नहीं की है, लेकिन अब उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ी और बताया कि ये सब बकवास है। दरअसल, जाह्नवी ने एक वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया जिसमें एक डॉक्टर ने ये दावा किया कि जाह्नवी ने अपने चेहरे पर काफी कुछ किया है स्पेशयली बफैलो प्लास्टी।

क्या बोलीं जाह्नवी

दरअसल, जाह्नवी और करण जौहर साथ में ट्विंकल और काजोल के शो टू मच में आए। इस दौरान जाह्नवी बोलती हैं मैंने एक वीडियो देखा जिसमें खुद को डॉक्टर बताने वाले एक शख्स ने कहा कि चलिए रिव्यू करते हैं कि इस इंसान ने अपने चेहरे पर क्या किया है। उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा बफैलो प्लास्टी।

जाह्नवी की सबको सीख

जाह्नवी ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ किया है वो काफी सोच समझकर और सही तरीके से किया है। जाहिर सी बात है कि मेरी मां ने मुझे गाइड किया है। मैं सभी यंग लड़कियों को कहना चाहूंगी कि जो भी ऐसी वीडियो देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि मुझे भी ये बफैलो प्लास्टी करना है और कुछ गलत हो जाता है तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंसी काफी जरूरी है।'

जाह्नवी ने जेनजी में बॉडी इमेज और सोशल मीडिया को लेकर प्रेशर पर बात की। उन्होंने कहा, ‘मैं उन यंग लड़की में से थी जो सोशल मीडिया से काफी इफेक्ट होती थी। मैं नहीं चाहती कि यंग लड़कियां भी इससे प्रभावित हो। मैं इसमें काफी विश्वास करती हूं कि आप वही करो जो आप हो, जिससे आपको खुशी हो।’

बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि बफैलो प्लास्टी एक कॉस्मैटिक सर्जरी है जिससे अपल लिप को थोड़ा उठाया जाता है।

प्रोफेशनल लाइफ

जाह्नवी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में नजर आई थीं। फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब वह फिल्म पेड्डी में नजर आने वाली हैं जिसमें राम चरण, तृषा कृष्णन भी हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Janhvi Kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।