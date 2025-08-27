परम सुंदरी के चेन्नई एक्सप्रेस से तुलना पर जाह्नवी-सिद्धार्थ बोले- दीपिका पादुकोण ने फिल्म में...

जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी रिलीज के लिए तैयार है। हालांकि फिल्म की रिलीज से पहले ही उसकी तुलना दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से हो रही है।

जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म आ रही है परम सुंदरी। इस फिल्म के जबसे पोस्टर रिलीज हुए हैं तबसे इसकी तुलना दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से हो रही है। अब जाह्नवी ने इस कम्पैरिजन पर अपना रिएक्शन दिया है। जाह्नवी का कहना है कि ये कम्पैरिजन उनके लिए तुलना की तरह है।

क्या बोलीं जाह्नवी मिर्ची प्लस को दिए इंटरव्यू में जाह्नवी ने कहा, 'यह हिट मूवी है और यह आइकॉनिक फिल्म है। लेकिन दीपिका ने फिल्म में तमिलियन का रोल निभाया था। अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह उन लोगों द्वारा किया जा रहा सामान्यीकरण है जो दोनों फिल्मों की तुलना कर रहे हैं। मैं फिल्म में केरल से हूं और

साउथ के सभी लोगों को एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। यह बिल्कुल अलग माहौल है और ऐसा नहीं है कि यह कोई दोहराव वाली बात है।'

जाह्नवी ने आगे कहा, '2 स्टेट्स सिमिलर थी, लेकिन वो चेन्नई एक्सप्रेस से पहले आई थी। इस तरह की फिल्में हर साल रिलीज नहीं होतीं। वैसे भी लोग हमारी तुलना किसी ऐसी चीज से नहीं कर रहे हैं जिसे भुला दिया जाना चाहिए, चेन्नई एक्सप्रेस एक आइकॉनिक फिल्म थी, जिसमें आइकॉनिक किरदार और एक्टर्स थे।'

सिद्धार्थ बोले कम्पैरिजन है कॉम्पलीमेंट वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, ‘हमें कम्पैरिजन से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है यह तारीफ है। मुझे वो फिल्म अच्छी लगी थी और मैं रोहित शेट्टी की फिल्मों का फैन हूं। शाहरुख खान सर ने बिल्कुल दिल्ली वाले लड़के का किरदार नहीं निभाया था। वे लोग केरल में नहीं थे और जाह्नवी तो फिल्म में हाफ मलयालम और हाफ तमिलियन हैं।’